Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 दिसंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो! 26 December 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 26 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। पंचांग: 26 दिसंबर, 2025, शुक्रवार

आज की मुख्य जानकारी: शुभ विक्रम संवत्-2082, शक संवत्-1947,

ईस्वी सन्-2025 संवत्सर नाम-सिद्धार्थ अयन-दक्षिणायण मास-पौष

पक्ष-शुक्ल ऋतु-शिशिर वार-शुक्रवार तिथि (सूर्योदयकालीन)-षष्ठी

नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-शतभिषा योग (सूर्योदयकालीन)-सिद्ध करण (सूर्योदयकालीन)-तैतिल

लग्न (सूर्योदयकालीन)-धनु आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00 तक

राहुकाल (अशुभ समय):प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दिशा शूल-वायव्य

योगिनी वास-पश्चिम गुरु तारा-उदित शुक्र तारा-अस्त चन्द्र स्थिति-मीन

आज के विशेष उपाय: आज का मंत्र-ॐ द्रां द्रीं द्रौं स: शुक्राय नम:। आज का उपाय-लक्ष्मी मन्दिर में छैने से बनी मिठाई भेंट करें।

वनस्पति तंत्र उपाय-गूलर के वृक्ष में जल चढ़ाएं। आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं-

देवदर्शन यात्रा शकुन-शुक्रवार को मीठा दही खाकर यात्रा पर निकलें। (निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)

-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र