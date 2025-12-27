rashifal-2026

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 28 दिसंबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समय

webdunia

पं. हेमन्त रिछारिया
, शनिवार, 27 दिसंबर 2025 (18:04 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 28 December 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 28 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Guru Gobind Singh: गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के बारे में 5 दिलचस्प जानकारी
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 28 दिसंबर, 2025, रविवार 
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082,
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-पौष
 
पक्ष-शुक्ल
 
ऋतु-शिशिर
 
वार-रविवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-अष्टमी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-उत्तराभाद्रपद
योग (सूर्योदयकालीन)-वरियान
करण (सूर्योदयकालीन)-बव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-धनु
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय-9:11 से 12:21, 1:56 से 3:32 
राहुकाल (अशुभ समय): सायं 4:30 से 6:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-पश्चिम 
योगिनी वास-ईशान
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-अस्त
 
चन्द्र स्थिति-मीन
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं-
सर्वार्थसिद्धि योग/पंचक समाप्त
यात्रा शकुन-इलायची खाकर यात्रा प्रारंभ करें।
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ घृणि: सूर्याय नम:।
आज का उपाय-विष्णु मन्दिर में केसर चढ़ाएं।
वनस्पति तंत्र उपाय-बेल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
ALSO READ: Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026: आपकी जिंदगी के अहम मोड़ पर अंक शास्त्र की भविष्यवाणी

