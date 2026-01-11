Biodata Maker

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 जनवरी 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

WD Feature Desk

, रविवार, 11 जनवरी 2026 (18:09 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
12 January 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aarti
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
आज की मुख्य जानकारी:
 
12 जनवरी 2026, सोमवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। 
 
तिथि: नवमी (दोपहर 12:43 तक), उसके बाद दशमी प्रारंभ।
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
मास: माघ (पूर्णिमांत), पौष (अमान्त)
 
वार: सोमवार
 
नक्षत्र: स्वाति (रात्रि 09:05 तक), उसके बाद विशाखा नक्षत्र।
 
योग: धृति (शाम 06:11 तक), उसके बाद शूल योग।
 
करण: गर (दोपहर 12:43 तक), फिर वणिज।
 
चंद्र राशि: तुला
 
शुभ और अशुभ मुहूर्त
शुभ समय (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:09 से 12:50 तक (सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त)
 
अमृत काल: सुबह 11:14 से दोपहर 01:01 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:27 से 06:21 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:14 से 02:56 तक
 
अशुभ समय (Avoid for New Tasks)
राहुकाल: सुबह 08:34 से 09:52 तक (इस दौरान शुभ कार्य वर्जित हैं)
 
यमगण्ड: सुबह 11:11 से दोपहर 12:29 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 01:48 से 03:07 तक
 
विशेष नोट: सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। 
 
आज कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। शिव जी का अभिषेक और "ॐ नमः शिवाय" का जाप आज विशेष फलदायी रहेगा।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Makar Sankranti Quotes: पतंग की उड़ान और तिल गुड़ की मिठास के साथ, अपनों को भेजें ये 10 सबसे खास शुभकामना संदेश

