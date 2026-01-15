Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 जनवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

, गुरुवार, 15 जनवरी 2026 (18:02 IST)

आज आपका दिन मंगलमय हो! 16 January 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 16 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: शनि और शुक्र का लाभ दृष्टि राजयोग, 4 राशियों को होगी धन की प्राप्ति क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 16 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। 16 जनवरी 2026, शुक्रवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है।

आज प्रदोष व्रत (कृष्ण पक्ष) का संयोग बन रहा है, जिसे शुक्र प्रदोष कहा जाता है।

आज का पंचांग (16 जनवरी 2026) तिथि: त्रयोदशी (रात्रि 10:14 तक), उसके बाद चतुर्दशी प्रारंभ।

पक्ष: कृष्ण पक्ष मास: माघ वार: शुक्रवार नक्षत्र: मूल (अगले दिन प्रातः 08:05 तक), उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र।

योग: ध्रुव (रात्रि 08:58 तक), उसके बाद व्याघात योग। करण: वणिज (प्रातः 09:18 तक), फिर विष्टि (भद्रा)।

चंद्र राशि: धनु शुभ और अशुभ मुहूर्त शुभ समय (Auspicious Timings) अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:10 से 12:52 तक

प्रदोष काल (पूजा मुहूर्त): सायं 05:47 से रात्रि 08:28 तक (भगवान शिव की पूजा के लिए) ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:27 से 06:21 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:17 से 02:59 तक सर्वार्थ सिद्धि योग: पूरे दिन (सूर्योदय से अगले दिन सुबह 07:15 तक)

अशुभ समय (Avoid for New Tasks) राहुकाल: प्रातः 11:12 से दोपहर 12:31 तक यमगण्ड: दोपहर 03:09 से सायं 04:28 तक