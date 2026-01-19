Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 जनवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Advertiesment
हमें फॉलो करें आज के शुभ मुहूर्त से संबंधित फोटो कलश और नारियल के साथ

WD Feature Desk

, सोमवार, 19 जनवरी 2026 (18:04 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 20 January 2026:  क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 20 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Gupt Navratri: गुप्त नवरात्रि की दस महाविद्याएं और उनका महत्व
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
20 जनवरी 2026, मंगलवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। 
 
आज माघ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज चंद्र दर्शन का भी विशेष महत्व है।
 
आज का पंचांग (20 जनवरी 2026)
तिथि: द्वितीया (रात्रि 12:08 तक), उसके बाद तृतीया प्रारंभ।
 
पक्ष: शुक्ल पक्ष
 
मास: माघ
 
वार: मंगलवार
 
नक्षत्र: धनिष्ठा (दोपहर 11:34 तक), उसके बाद शतभिषा नक्षत्र।
 
योग: सिद्धि (सायं 06:27 तक), उसके बाद व्यतीपात योग।
 
करण: कौलव (दोपहर 12:23 तक), फिर तैतिल।
 
चंद्र राशि: कुंभ (पूरा दिन और रात)
 
शुभ और अशुभ मुहूर्त
शुभ समय (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:11 से 12:54 तक
 
चंद्र दर्शन मुहूर्त: सायं 05:50 से सायं 07:44 तक (सौभाग्य वृद्धि के लिए दर्शन शुभ)
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:27 से 06:21 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:19 से 03:01 तक
 
अमृत काल: रात्रि 03:17 से 04:54 तक (21 जनवरी तड़के)
 
अशुभ समय (Avoid for New Tasks)
राहुकाल: दोपहर 03:12 से 04:31 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
 
यमगण्ड: सुबह 09:53 से 11:13 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 12:32 से 01:52 तक
 
पंचक: पूरे दिन (पंचक जारी है)ALSO READ: मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूर

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मकर राशि में बना दुर्लभ पंचग्रही योग, इन 5 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels