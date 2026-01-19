Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 जनवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

, सोमवार, 19 जनवरी 2026 (18:04 IST)

आज आपका दिन मंगलमय हो! Today Shubh Muhurat 20 January 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। 20 जनवरी 2026, मंगलवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है।

आज माघ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज चंद्र दर्शन का भी विशेष महत्व है।

आज का पंचांग (20 जनवरी 2026) तिथि: द्वितीया (रात्रि 12:08 तक), उसके बाद तृतीया प्रारंभ।

पक्ष: शुक्ल पक्ष मास: माघ वार: मंगलवार नक्षत्र: धनिष्ठा (दोपहर 11:34 तक), उसके बाद शतभिषा नक्षत्र।

योग: सिद्धि (सायं 06:27 तक), उसके बाद व्यतीपात योग। करण: कौलव (दोपहर 12:23 तक), फिर तैतिल।

चंद्र राशि: कुंभ (पूरा दिन और रात) शुभ और अशुभ मुहूर्त शुभ समय (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:11 से 12:54 तक चंद्र दर्शन मुहूर्त: सायं 05:50 से सायं 07:44 तक (सौभाग्य वृद्धि के लिए दर्शन शुभ)

ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:27 से 06:21 तक विजय मुहूर्त: दोपहर 02:19 से 03:01 तक

अमृत काल: रात्रि 03:17 से 04:54 तक (21 जनवरी तड़के) अशुभ समय (Avoid for New Tasks) राहुकाल: दोपहर 03:12 से 04:31 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)