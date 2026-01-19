Gupt Navratri: गुप्त नवरात्रि की दस महाविद्याएं और उनका महत्व

हिंदू धर्म में चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा दो 'गुप्त नवरात्रि' का भी विधान है। गुप्त नवरात्रि शक्ति साधना का अत्यंत रहस्यमय और प्रभावशाली पर्व माना जाता है। माघ और आषाढ़ मास में आने वाली इन नवरात्रियों में सामान्य जनमानस के बजाय साधक, तांत्रिक और अघोरी अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए 'दस महाविद्याओं' की उपासना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली यह साधना अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्याओं या विशेष देवियों की आराधना करने से साधक को शीघ्र और मनचाहा फल प्राप्त होता है।