Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 जनवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

हमें फॉलो करें दैनिक शुभ मुहूर्त से संबंधित कलश और फूलों का चित्र

WD Feature Desk

, बुधवार, 21 जनवरी 2026 (18:02 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Aaj ke Subh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: 19 to 25 January 2026 Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल, जानें 12 राशियों का करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
22 जनवरी 2026, गुरुवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। 
 
आज माघ गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है और साथ ही वरद विनायक चतुर्थी का पावन व्रत रखा जाएगा।
 
आज का पंचांग (22 जनवरी 2026)
तिथि: चतुर्थी (रात्रि 09:55 तक), उसके बाद पंचमी प्रारंभ।
 
पक्ष: शुक्ल पक्ष
 
मास: माघ
 
वार: गुरुवार
 
नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद (प्रातः 10:13 तक), उसके बाद उत्तराभाद्रपद नक्षत्र।
 
योग: वरीयान (दोपहर 02:50 तक), उसके बाद परिघ योग।
 
करण: विष्टि/भद्रा (प्रातः 10:35 तक), फिर बव।
 
चंद्र राशि: कुंभ (प्रातः 04:18 तक), उसके बाद मीन राशि।
 
शुभ और अशुभ मुहूर्त
शुभ समय (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:54 तक (किसी भी कार्य के लिए श्रेष्ठ)
 
वरद विनायक चतुर्थी पूजा मुहूर्त: प्रातः 11:30 से दोपहर 01:30 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:27 से 06:20 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:20 से 03:02 तक
 
सर्वार्थ सिद्धि योग: प्रातः 10:13 से अगले दिन सुबह 07:13 तक
 
अशुभ समय (Avoid for New Tasks)
राहुकाल: दोपहर 01:53 से 03:13 तक
 
यमगण्ड: प्रातः 07:13 से 08:33 तक
 
भद्रा: प्रातः 07:13 से सुबह 10:35 तक (भद्रा में शुभ कार्य न करें)
 
पंचक: पूरे दिन।ALSO READ: Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय
 

