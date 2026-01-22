Festival Posters

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 जनवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

WD Feature Desk

, गुरुवार, 22 जनवरी 2026 (18:06 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
23 January 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 23 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
23 जनवरी 2026, शुक्रवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। 
 
आज माघ गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि है, जिसे शक्ति उपासना के लिए बहुत प्रभावशाली माना जाता है।
 

आज का पंचांग (23 जनवरी 2026)

तिथि: पंचमी (रात्रि 08:21 तक), उसके बाद षष्ठी प्रारंभ।
 
पक्ष: शुक्ल पक्ष
 
मास: माघ
 
वार: शुक्रवार
 
नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद (प्रातः 09:09 तक), उसके बाद रेवती नक्षत्र।
 
योग: परिघ (दोपहर 12:43 तक), उसके बाद शिव योग।
 
करण: बालव (प्रातः 09:08 तक), फिर कौलव।
 
चंद्र राशि: मीन (पूरा दिन और रात)
 
शुभ और अशुभ मुहूर्त

शुभ समय (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:54 तक
 
सर्वार्थ सिद्धि योग: प्रातः 07:13 से सुबह 09:09 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:26 से 06:20 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:21 से 03:03 तक
 
अमृत काल: रात्रि 03:51 से 05:25 तक (24 जनवरी तड़के)
 

अशुभ समय (Avoid for New Tasks)

राहुकाल: प्रातः 11:13 से दोपहर 12:33 तक
 
यमगण्ड: दोपहर 03:13 से सायं 04:33 तक
 
गुलिक काल: प्रातः 08:33 से 09:53 तक
 
पंचक: पूरे दिन।

माघ शुक्ल चतुर्थी को कहां मनाई जाती है गणेश जयंती?

