Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 जनवरी 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
26 जनवरी 2026, सोमवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है।
आज भारत का गणतंत्र दिवस है और धार्मिक दृष्टि से आज भीष्म अष्टमी तथा माघ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष संयोग है।
आज का पंचांग (26 जनवरी 2026)
तिथि: अष्टमी (दोपहर 02:54 तक), उसके बाद नवमी प्रारंभ।
पक्ष: शुक्ल पक्ष
मास: माघ
वार: सोमवार
नक्षत्र: भरणी (प्रातः 05:27 तक), उसके बाद कृतिका नक्षत्र।
योग: साध्य (सुबह 05:51 तक), उसके बाद शुभ योग।
करण: बव (दोपहर 02:54 तक), फिर बालव।
चंद्र राशि: मेष (दोपहर 11:47 तक), उसके बाद वृषभ राशि।
शुभ और अशुभ मुहूर्त
शुभ समय (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:55 तक (शुभ कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ)
अमृत काल: सायं 05:35 से रात्रि 07:11 तक
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:25 से 06:18 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:23 से 03:05 तक
सर्वार्थ सिद्धि योग: प्रातः 07:11 से अगले दिन सुबह 04:11 तक
अशुभ समय (Avoid for New Tasks)
राहुकाल: प्रातः 08:32 से 09:52 तक (इस दौरान शुभ कार्य टालें)
यमगण्ड: सुबह 11:13 से दोपहर 12:33 तक
गुलिक काल: दोपहर 01:54 से 03:14 तक