Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 6 फरवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Advertiesment
हमें फॉलो करें शुभ मुहूर्त पूजन से संबंधित सुंदर फोटो

WD Feature Desk

, गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (18:03 IST)

आज आका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 06 February 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाएगा, 15 या 16 फरवरी 2026?
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 

6 फरवरी 2026, शुक्रवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है।

 
आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है।
 
आज का पंचांग (06 फरवरी 2026)
तिथि: पंचमी।
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
मास: फाल्गुन
 
वार: शुक्रवार
 
नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी (प्रातः 06:01 तक), उसके बाद हस्त नक्षत्र।
 
योग: सुकर्मा (दोपहर 02:35 तक), उसके बाद धृति योग।
 
करण: कौलव (प्रातः 07:53 तक), फिर तैतिल।
 
चंद्र राशि: कन्या (पूरा दिन और रात)

 

शुभ और अशुभ मुहूर्त

शुभ समय (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:57 तक (किसी भी शुभ कार्य के लिए श्रेष्ठ)
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:21 से 06:14 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:29 से 03:12 तक
 
सर्वार्थ सिद्धि योग: प्रातः 06:01 से अगले दिन सुबह 07:05 तक (यह योग कार्यों में सफलता दिलाता है)
 

अशुभ समय (Avoid for New Tasks)

राहुकाल: प्रातः 11:13 से दोपहर 12:35 तक
 
यमगण्ड: दोपहर 03:20 से सायं 04:42 तक
 
गुलिक काल: प्रातः 08:29 से 09:51 तक
 
दिशा शूल: पश्चिम दिशा (आज इस दिशा में यात्रा करने से बचें या दही खाकर निकलें)ALSO READ: शुक्रवार के खास 5 उपाय, धन संबंधी परेशानी करेंगे दूर

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Yashoda Jayanti 20026: कब है यशोदा जयंती 6 या 7 फरवरी, जानें सही डेट, मुहूर्त, पूजा विधि और कथा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels