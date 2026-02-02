Festival Posters

महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाएगा, 15 या 16 फरवरी 2026?

हमें फॉलो करें मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हुए भक्तगण

, सोमवार, 2 फ़रवरी 2026 (15:08 IST)
Mahashivratri 2026: साल 2026 में महाशिवरात्रि का महापर्व 15 फरवरी 2026, रविवार को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। चूँकि मुख्य पूजा मध्यरात्रि (निशीथ काल) में होती है, इसलिए 15 फरवरी की रात ही शिव साधना के लिए सबसे उत्तम है।
 

महाशिवरात्रि 2026: शुभ मुहूर्त:-

चतुर्दशी तिथि प्रारंभ: 15 फरवरी 2026, शाम 05:04 बजे से।
चतुर्दशी तिथि समाप्त: 16 फरवरी 2026, शाम 05:34 बजे तक।
 

विशेष नोट:-

चूंकि शिवरात्रि का पर्व रात्रि में मनाया जाता और इसकी पूजा निशीथ कल में होती है। इसलिए कई विद्वान 15 फरवरी को मनाया जाने की सलाह दे रहे हैं। काल निर्णय और लाल रामस्वरूप कैलेंडर में 15 फरवरी की तारीख दी गई है।
 

दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त:-

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:58 तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 06:09 से 06:34 तक।
सर्वार्थ सिद्धि योग: 07:00 ए एम से 07:48 पी एम
 

निशीथ काल (मुख्य पूजा) समय:- 

15 फरवरी की रात 11:52 PM से 16 फरवरी की रात 12:42 AM तक। स्थानीय समय में 5-7 मिनट का अंतर रहता है।
पारण का समय: 16 फरवरी को सुबह 06:59 बजे के बाद।
 

रात्रि के चार प्रहर की पूजा का समय

शिवरात्रि पर रात भर जागकर चार प्रहर की पूजा करने का विधान है, जिसके समय इस प्रकार रहेंगे:
प्रथम प्रहर: शाम 06:11 PM से रात 09:23 PM तक।
द्वितीय प्रहर: रात 09:23 PM से रात 12:35 AM तक।
तृतीय प्रहर: रात 12:35 AM से सुबह 03:47 AM तक।
चतुर्थ प्रहर: सुबह 03:47 AM से सुबह 06:59 AM तक।
 
विशेष संयोग: इस बार महाशिवरात्रि रविवार को है, और अगले ही दिन सोमवार होने के कारण यह शिव भक्तों के लिए और भी शुभ फलदायी रहेगा।
 

