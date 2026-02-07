Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 8 फरवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

, शनिवार, 7 फ़रवरी 2026 (18:06 IST)

क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। 8 फरवरी 2026, रविवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है।

आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज का पंचांग (08 फरवरी 2026) तिथि: सप्तमी।

पक्ष: कृष्ण पक्ष मास: फाल्गुन वार: रविवार नक्षत्र: चित्रा (प्रातः 10:14 तक), उसके बाद स्वाति नक्षत्र।

योग: शूल (दोपहर 03:37 तक), उसके बाद गण्ड योग। करण: विष्टि/भद्रा (प्रातः 10:48 तक), फिर बव।

चंद्र राशि: तुला (पूरा दिन और रात) शुभ और अशुभ मुहूर्त शुभ समय (Auspicious Timings) अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:57 तक (किसी भी कार्य के लिए श्रेष्ठ)

ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:20 से 06:13 तक विजय मुहूर्त: दोपहर 02:30 से 03:13 तक

अमृत काल: रात्रि 12:50 से 02:37 तक (9 फरवरी तड़के) अशुभ समय (Avoid for New Tasks) राहुकाल: सायं 04:43 से 06:05 तक