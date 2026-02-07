Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 8 फरवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Advertiesment
हमें फॉलो करें दैनिक शुभ मुहूर्त से संबंधित कलश का फोटो

WD Feature Desk

, शनिवार, 7 फ़रवरी 2026 (18:06 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
08 February 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 08 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQs
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
8 फरवरी 2026, रविवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। 
 
आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है।
 

आज का पंचांग (08 फरवरी 2026)

तिथि: सप्तमी।
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
मास: फाल्गुन
 
वार: रविवार
 
नक्षत्र: चित्रा (प्रातः 10:14 तक), उसके बाद स्वाति नक्षत्र।
 
योग: शूल (दोपहर 03:37 तक), उसके बाद गण्ड योग।
 
करण: विष्टि/भद्रा (प्रातः 10:48 तक), फिर बव।
 
चंद्र राशि: तुला (पूरा दिन और रात)
 
शुभ और अशुभ मुहूर्त

शुभ समय (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:57 तक (किसी भी कार्य के लिए श्रेष्ठ)
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:20 से 06:13 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:30 से 03:13 तक
 
अमृत काल: रात्रि 12:50 से 02:37 तक (9 फरवरी तड़के)

 

अशुभ समय (Avoid for New Tasks)

राहुकाल: सायं 04:43 से 06:05 तक
 
यमगण्ड: दोपहर 12:35 से 01:57 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 03:20 से 04:43 तक
 
भद्रा: प्रातः 07:05 से 10:48 तक (भद्रा में शुभ कार्य वर्जित होते हैं)ALSO READ: चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels