Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 फरवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Advertiesment
हमें फॉलो करें कलश, दीपक, नारियल और फलों से सजी हुई शुभ मुहूर्त से संबंधित खूबसूरत फोटो

WD Feature Desk

, गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026 (18:10 IST)

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 13 February 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियम
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। विजया एकादशी शत्रुओं पर विजय और कार्यों में सफलता दिलाने वाली मानी जाती है। आज विजया एकादशी और शुक्रवार का अद्भुत संयोग है, अत: शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं।
 

आज का पंचांग (13 फरवरी 2026)

तिथि- एकादशी
 
वार: शुक्रवार 
 
विक्रम संवत: 2082 (नल)
 
शक संवत: 1947 (क्रोधन)
 
माह: फाल्गुन (कृष्ण पक्ष)
 
विशेष: आज विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा।

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
 
नक्षत्र: मूल (दोपहर 01:20 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा)
 
योग: हर्षण (सुबह 09:40 तक, उसके बाद वज्र)
 
करण: बालव (सुबह 09:55 तक, उसके बाद कौलव)

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:58 तक (सबसे शुभ समय)
 
अमृत काल: सुबह 08:35 से 10:10 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:24 से 06:14 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:29 से 03:13 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: सुबह 11:15 से 12:40 तक (इस समय शुभ कार्य करने से बचें)
 
यमगण्ड: दोपहर 03:30 से 04:55 तक
 
गुलिक काल: सुबह 08:30 से 09:55 तक
 
दुर्मुहूर्त: सुबह 09:15 से 10:00 तकALSO READ: मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 फरवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels