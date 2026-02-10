सूर्य ग्रहण भारत में नजर आएगा या नहीं, सूतक काल का समय क्या रहेगा?

इस वर्ष 17 फरवरी, मंगलवार को साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, यह वलयाकार सूर्य ग्रहण (Annular Solar Eclipse) होगा, जिसे 'रिंग ऑफ फायर' भी कहते हैं। जो कि अंटार्कटिका, अफ्रीका के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से तथा खासकर दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक के साथ-साथ दक्षिण अमेरिका के कुछ तटीय भाग और अटलांटिक महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भारतीय समयानुसार यह ग्रहण उस समय मुख्य रूप से होगा, जब भारत में रात्रि या शाम का समय होगा, अत: भारत इसकी दृश्यता नहीं होने के कारण यह ग्रहण भार‍त में नजर नहीं आएगा।