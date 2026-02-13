Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 फरवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

, शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026 (18:05 IST)

आज आपका दिन मंगलमय हो! Today Shubh Muhurat 14 February 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। आज से सौर फाल्गुन मास प्रारंभ होगा तथा शनि प्रदोष व्रत का संयोग पड़ रहा है। अत: शनि दोष से मुक्ति के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और काले तिल का दान करें।

आज का पंचांग (14 फरवरी 2026) तिथि- द्वादशी वार: शनिवार विक्रम संवत: 2082 (नल)

शक संवत: 1947 माह: फाल्गुन (कृष्ण पक्ष) तिथि: द्वादशी (रात 08:30 तक, उसके बाद त्रयोदशी)

विशेष: आज प्रदोष व्रत (शनि प्रदोष) का संयोग बन रहा है, जो संतान और सुख-समृद्धि के लिए उत्तम है।

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga) नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा (दोपहर 12:45 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा)

योग: वज्र (सुबह 07:15 तक, उसके बाद सिद्धि) करण: तैतिल (सुबह 09:20 तक, उसके बाद गर)

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings) अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:58 तक (कोई भी नया काम शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ)

अमृत काल: सुबह 07:30 से 09:05 तक ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:23 से 06:13 तक विजय मुहूर्त: दोपहर 02:29 से 03:14 तक

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings) राहुकाल: सुबह 09:50 से 11:15 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)