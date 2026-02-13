Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 फरवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। आज से सौर फाल्गुन मास प्रारंभ होगा तथा शनि प्रदोष व्रत का संयोग पड़ रहा है। अत: शनि दोष से मुक्ति के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और काले तिल का दान करें।
आज का पंचांग (14 फरवरी 2026)
तिथि- द्वादशी
वार: शनिवार
विक्रम संवत: 2082 (नल)
शक संवत: 1947
माह: फाल्गुन (कृष्ण पक्ष)
तिथि: द्वादशी (रात 08:30 तक, उसके बाद त्रयोदशी)
विशेष: आज प्रदोष व्रत (शनि प्रदोष) का संयोग बन रहा है, जो संतान और सुख-समृद्धि के लिए उत्तम है।
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा (दोपहर 12:45 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा)
योग: वज्र (सुबह 07:15 तक, उसके बाद सिद्धि)
करण: तैतिल (सुबह 09:20 तक, उसके बाद गर)
आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:58 तक (कोई भी नया काम शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ)
अमृत काल: सुबह 07:30 से 09:05 तक
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:23 से 06:13 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:29 से 03:14 तक
अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)
राहुकाल: सुबह 09:50 से 11:15 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड: दोपहर 02:00 से 03:25 तक
गुलिक काल: सुबह 07:03 से 08:25 तक।