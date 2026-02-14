Festival Posters

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 फरवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

हमें फॉलो करें कलश, दीया, फूलों और फलों के साथ दैनिक शुभ मुहूर्त से संबंधित खूबसूरत फोटो

WD Feature Desk

, शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 (18:03 IST)

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 15 February 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 15 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। सफलता और आरोग्य के लिए आज सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं।
 
पंचांग विवरण (Panchang Details)

आज का पंचांग (15 फरवरी 2026)

तिथि- त्रयोदशी
 
वार: रविवार
 
विक्रम संवत: 2082 (नल)
 
शक संवत: 1947
 
माह: फाल्गुन (कृष्ण पक्ष)
 
तिथि: त्रयोदशी (शाम 07:12 तक, उसके बाद चतुर्दशी)
 
विशेष: आज महाशिवरात्रि का महापर्व शुरू हो रहा है (निशिता काल पूजा के अनुसार)।
 
नक्षत्र और योग (Nakshatra n Yoga)
नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा (दोपहर 11:55 तक, उसके बाद श्रवण)
 
योग: व्यतीपात (सुबह 05:30 तक, उसके बाद वरीयान)
 
करण: गर (सुबह 08:25 तक, उसके बाद वणिज)
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:57 तक (किसी भी नए कार्य के लिए सबसे उत्तम समय)
 
अमृत काल: सुबह 06:40 से 08:15 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:22 से 06:12 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:30 से 03:15 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: शाम 04:50 से 06:15 तक (इस समय शुभ कार्य करने से बचें)
 
यमगण्ड: दोपहर 12:40 से 02:05 तक
 
राहुकाल: शाम 04:50 से 06:15 तक (इस समय शुभ कार्य करने से बचें)
 
यमगण्ड: दोपहर 12:40 से 02:05 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 03:25 से 04:50 तक।
 

