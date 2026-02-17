Festival Posters

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 फरवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

हमें फॉलो करें नारियल-कलश और फूलों के साथ शुभ मुहूर्त का फोटो

WD Feature Desk

, मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (18:12 IST)

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 18 February 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Angarak Yog 2026: कुंभ राशि में मंगल से बना अंगारक योग, 4 राशियों के लिए शुरू होगा राजयोग का सुनहरा दौर
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकम है। जो नई शुरुआत और मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है।
 

आज का पंचांग (18 फरवरी 2026)

तिथि- प्रतिपदा
 
वार: बुधवार 
 
विक्रम संवत: 2082 (नल)
 
शक संवत: 1947
 
माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष)
 
विशेष: आज से नए चंद्र मास के शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है। किसी भी नए निवेश या व्यापारिक कार्य के लिए दिन श्रेष्ठ है।
 
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: शतभिषा (सुबह 08:15 तक, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद)
 
योग: शिव (शाम 05:45 तक, उसके बाद सिद्ध)
 
करण: किस्तुघ्न (सुबह 05:10 तक), फिर बव (दोपहर 02:15 तक)

 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: आज उपलब्ध नहीं है (बुधवार को अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं होता, इसके स्थान पर विजय मुहूर्त देखें)
 
अमृत काल: रात 11:55 से 01:25 तक (19 फरवरी)
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:19 से 06:09 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:31 से 03:16 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: दोपहर 12:40 से 02:05 तक (इस दौरान शुभ कार्य वर्जित हैं)
 
यमगण्ड: सुबह 08:25 से 09:50 तक
 
गुलिक काल: सुबह 11:15 से 12:40 तक
 
दुर्मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:57 तकALSO READ: Success in Exams: एक्जाम में पाना है अच्छी सक्सेस, तो करें ये 5 खास उपाय

Hindu New Year 2026: गुरु राजा और मंगल मंत्री के राज में 19 मार्च के बाद 5 राशियां बनेंगी अपराजेय

