Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 फरवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

, शनिवार, 21 फ़रवरी 2026 (18:08 IST)

आज आपका दिन मंगलमय हो! 22 February 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातें क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव को तांबे के लोटे में लाल फूल और अक्षत डालकर अर्घ्य दें।

आज का पंचांग (22 फरवरी 2026) तिथि- पंचमी वार: रविवार विक्रम संवत: 2082 (नल)

शक संवत: 1947 माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष) नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: अश्विनी (सुबह 06:15 तक, उसके बाद भरणी) योग: शुक्ल (सुबह 06:50 तक, उसके बाद ब्रह्म)

करण: कौलव (सुबह 10:05 तक, उसके बाद तैतिल) आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings) अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:57 तक (किसी भी नए कार्य के लिए श्रेष्ठ)

अमृत काल: रात 09:20 से 10:55 तक ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:15 से 06:05 तक विजय मुहूर्त: दोपहर 02:33 से 03:18 तक

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings) राहुकाल: शाम 04:50 से 06:25 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)