Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 फरवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो! Today Shubh Muhurat 26 February 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 26 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 26 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी है।

आज का पंचांग (26 फरवरी 2026) तिथि- दशमी वार: गुरुवार विक्रम संवत: 2082 (नल)

शक संवत: 1947 माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष) नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: मृगशिरा (सुबह 11:15 तक, उसके बाद आर्द्रा) योग: विष्कुम्भ (रात 01:50 तक, उसके बाद प्रीति)

करण: वणिज (दोपहर 02:15 तक, उसके बाद विष्टि/भद्रा) आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings) अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:57 तक (किसी भी नए कार्य के लिए श्रेष्ठ)

अमृत काल: शाम 05:40 से 07:25 तक ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:11 से 06:01 तक विजय मुहूर्त: दोपहर 02:34 से 03:20 तक

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings) राहुकाल: दोपहर 01:30 से 03:00 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)