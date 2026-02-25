Hanuman Chalisa

Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव

चंद्र ग्रहण के साथ राशिचक्र का फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Wed, 25 Feb 2026 (11:54 IST) Updated Date: Wed, 25 Feb 2026 (12:19 IST)
lunar eclipse 2026: 03 मार्च 2026 को खग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा जो भारत में नजर आएगा। यह ग्रहण नई दिल्ली टाइम के अनुसार दोपहर 03:21 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त होगा। शाम को जब 06:26 पर चंद्रमा उदय होगा तब यह नजर आएगा। इसका सूतक काल सुबह 09:39 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त हो जाएगा। इस दौरान 12 राशियों पर इसका क्या शुभ और अशुभ प्रभाव रहेगा जानिए विस्तार से। 
 

1. मेष राशि (Aries):-

मेष राशि पर इसका प्रभाव मध्यम रहेगा। मिली-जुली सफलता मिलेगी। आपको यात्रा में सावधानी रखना होगी। चिड़चिड़ापन या बहस से बचकर रहें।
 

2. वृषभ राशि (Taurus):- 

वृषभ राशि पर इसका प्रभाव मध्यम रहेगा। पारिवारिक सुख मिलेगा पर तनाव रह सकता है। फालतू खर्चे न करें।
 

3. मिथुन राशि (Gemini):-

मिथुन राशि के लिए यह ग्रहण शुभ रहेगा। साहस में वृद्धि और रुके हुए काम पूरे होंगे लेकिन रिश्तों में 'मिसअंडरस्टैंडिंग' रहेगी।
 

4. कर्क राशि (Cancer):-

कर्क राशि के लिए यह ग्रहण अशुभ रह सकता है। चंद्रमा की राशि होने के कारण मानसिक अस्थिरता और धन हानि की संभावना। ओवर-इमोशनल न हों।
 

5. सिंह राशि (Leo):-

सिंह राशि के लिए यह ग्रहण अशुभ रह सकता है। दुर्घटना और बहस से बचें, काम पर फोकस रखें।
  

6. कन्या राशि (Virgo):-

कन्या राशि के लिए भी यह ग्रहण अशुभ रह सकता है। बेवजह के खर्चे और सेहत में गिरावट आ सकती है।
 

7. तुला राशि (Libra):-

तुला राशि के लिए यह ग्रहण शुभ रह सकता है। आर्थिक लाभ के योग हैं और निवेश से फायदा मिल सकता है।
 

8. वृश्‍चिक राशि (Scorpio):-

वृश्‍चिक राशि के लिए यह ग्रहण शुभ रह सकता है। कार्यक्षेत्र में पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। घर का माहौल अच्छा बनाकर रखें।
 

9. धनु राशि (Sagittarius):-

धनु राशि के लिए यह ग्रहण मध्यम रह सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा पर खर्च बढ़ सकते हैं। जरूरी न हो तो ट्रिप कैंसल कर दें।
 

10. मकर राशि (Capricorn):-

मकर राशि के लिए यह ग्रहण मध्यम रह सकता है। सेहत ठीक रहेगी पर वाणी पर नियंत्रण रखें। (मध्यम)
 

11. कुंभ राशि (Aquarius):- 

कुंभ राशि के लिए यह ग्रहण शुभ रह सकता है। पॉजिटिव वाइब्स वाले लोगों के साथ रहें। शत्रुओं पर विजय और मान-सम्मान में वृद्धि।
 

12. मीन राशि (Pisces):- 

मीन राशि के लिए यह ग्रहण अशुभ रह सकता है। गुप्त चिंताएं और साझेदारी में विवाद की स्थिति बन सकती है।
 

विशेष उपाय (Remedy):

 जिन राशियों के लिए ग्रहण भारी या अशुभ है, उन्हें ग्रहण के बाद सफेद वस्तुओं (दूध, दही, चीनी या चावल) का दान जरूर करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए।

