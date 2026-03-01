Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 2 मार्च 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Advertiesment
शुभ मुहूर्त और पूजन से संबंधित सुंदर सजे हुए कलश का फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Sun, 01 Mar 2026 (18:10 IST) Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (14:14 IST)
google-news

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 02 March 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 02 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Holi Numerology Horoscope: अपने मूलांक के अनुसार जानें किन रंगों से खेलें होली, (पढ़ें साप्ताहिक अंक राशिफल 2 से 8 मार्च 2026)
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 

आज का पंचांग: 2 मार्च 2026, सोमवार का शुभ मुहूर्त और राहुकाल

 
हिंदू पंचांग के अनुसार, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। 
 
पंचांग विवरण
दिनांक: 2 मार्च 2026
 
वार: सोमवार
 
विक्रम संवत: 2082 (नल)
 
शक संवत: 1947
 
माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष)
 
तिथि: चतुर्दशी
 
पूर्णिमा (रात 08:20 तक, उसके बाद चैत्र कृष्ण प्रतिपदा)
 
विशेष: आज होलाष्टक का अंतिम चरण है। कल फाल्गुन पूर्णिमा और होलिका दहन का उत्सव मनाया जाएगा।
 

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: अश्लेषा (शाम 07:35 तक, उसके बाद मघा)
 
योग: शोभन (रात 11:40 तक, उसके बाद अतिगण्ड)
 
करण: विष्टि/भद्रा (सुबह 07:45 तक), फिर बव
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:11 से 12:56 तक (दैनिक कार्यों के लिए उत्तम)
 
अमृत काल: शाम 05:50 से 07:35 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:07 से 05:57 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:35 से 03:21 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: सुबह 08:15 से 09:40 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
 
यमगण्ड: सुबह 11:05 से 12:30 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 01:55 से 03:20 तक
 
भद्रा: सुबह 06:47 से 07:45 तक।ALSO READ: Holi puja remedies 2026: होलिका दहन के दिन करें मात्र 5 उपाय, संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभ

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 1 मार्च 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels