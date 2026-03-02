Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 3 मार्च 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Publish Date: Mon, 02 Mar 2026 (18:02 IST)
Updated Date: Mon, 02 Mar 2026 (13:04 IST)
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज का पंचांग: 3 मार्च 2026, मंगलवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और होली का महत्व
आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इसे फाल्गुन पूर्णिमा भी कहते हैं। आज रात बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक 'होलिका दहन' किया जाएगा।
विशेष: आज होलिका दहन और फाल्गुन पूर्णिमा व्रत है। मंगलवार का दिन होने के कारण आज हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व है।
पंचांग विवरण
दिनांक: 3 मार्च 2026
वार: मंगलवार
विक्रम संवत: 2082 (नल)
शक संवत: 1947
माह: फाल्गुन पूर्णिमा
विशेष: खग्रास ग्रस्तोदित चंद्रग्रहण, होलाष्टक समाप्त, होलिका दहन, चैतन्य महाप्रभु जयंती
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: मघा (रात 09:25 तक, उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी)
योग: अतिगण्ड (रात 11:20 तक, उसके बाद सुकर्मा)
करण: बालव (सुबह 08:45 तक), फिर कौलव
आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:10 से 12:56 तक (रंग खेलने और शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ)
अमृत काल: शाम 06:50 से 08:30 तक
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:06 से 05:56 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:35 से 03:21 तक
अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)
राहुकाल: दोपहर 03:30 से 04:55 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड: सुबह 09:40 से 11:05 तक
गुलिक काल: दोपहर 12:35 से 02:00 तक