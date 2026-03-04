khatu shyam baba

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 5 मार्च 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Advertiesment
दैनिक शुभ मुहूर्त से संबंधित कलश का फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Wed, 04 Mar 2026 (18:10 IST) Updated Date: Tue, 03 Mar 2026 (12:58 IST)
google-news
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 05 March 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 05 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: March 2026 weekly horoscope: साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 मार्च, जानें आपके लिए क्या खास लाया है नया सप्ताह
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 

आज का पंचांग: 5 मार्च 2026, गुरुवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और विशेष योग

 
हिंदू पंचांग के अनुसार, आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। यह दिन धार्मिक कार्यों, विद्यारंभ और मांगलिक चर्चाओं के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। आज भगवान चित्रगुप्त पूजा, भाई दोज, भ्रातृ द्वितीया (भाई दूज) का पर्व और संत तुकाराम जयंती मनाई जा रही है। 
 

पंचांग विवरण

दिनांक: 5 मार्च 2026
 
वार: गुरुवार
 
विक्रम संवत: 2082 (नल)
 
शक संवत: 1947
 
माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष)
 
तिथि: तृतीया (रात 10:10 तक, उसके बाद चतुर्थी)
 
विशेष: आज गुरुवार और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का योग है, जो स्थिरता और सफलता का प्रतीक माना जाता है।
 

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी (रात 11:55 तक, उसके बाद हस्त)
 
योग: धृति (रात 10:20 तक, उसके बाद शूल)
 
करण: वणिज (सुबह 10:05 तक), फिर विष्टि/भद्रा (रात 10:10 तक)
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:10 से 12:56 तक (किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए सर्वश्रेष्ठ)
 
अमृत काल: शाम 05:15 से 06:55 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:04 से 05:54 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:35 से 03:22 तक

 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: दोपहर 02:00 से 03:25 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
 
यमगण्ड: सुबह 07:00 से 08:25 तक
 
गुलिक काल: सुबह 09:40 से 11:10 तक
 
भद्रा: सुबह 10:05 से रात 10:10 तक (अशुभ समय)। ALSO READ: क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचर

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 4 मार्च 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels