Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 5 मार्च 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Publish Date: Wed, 04 Mar 2026 (18:10 IST)
Updated Date: Tue, 03 Mar 2026 (12:58 IST)
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज का पंचांग: 5 मार्च 2026, गुरुवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और विशेष योग
हिंदू पंचांग के अनुसार, आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। यह दिन धार्मिक कार्यों, विद्यारंभ और मांगलिक चर्चाओं के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। आज भगवान चित्रगुप्त पूजा, भाई दोज, भ्रातृ द्वितीया (भाई दूज) का पर्व और संत तुकाराम जयंती मनाई जा रही है।
पंचांग विवरण
दिनांक: 5 मार्च 2026
वार: गुरुवार
विक्रम संवत: 2082 (नल)
शक संवत: 1947
माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष)
तिथि: तृतीया (रात 10:10 तक, उसके बाद चतुर्थी)
विशेष: आज गुरुवार और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का योग है, जो स्थिरता और सफलता का प्रतीक माना जाता है।
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी (रात 11:55 तक, उसके बाद हस्त)
योग: धृति (रात 10:20 तक, उसके बाद शूल)
करण: वणिज (सुबह 10:05 तक), फिर विष्टि/भद्रा (रात 10:10 तक)
आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:10 से 12:56 तक (किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए सर्वश्रेष्ठ)
अमृत काल: शाम 05:15 से 06:55 तक
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:04 से 05:54 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:35 से 03:22 तक
अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)
राहुकाल: दोपहर 02:00 से 03:25 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड: सुबह 07:00 से 08:25 तक
गुलिक काल: सुबह 09:40 से 11:10 तक