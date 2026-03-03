Biodata Maker

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 4 मार्च 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

शुभ मुहूर्त और पूजन से संबंधित सुंदर सजे हुए कलश का फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Tue, 03 Mar 2026 (18:05 IST) Updated Date: Tue, 03 Mar 2026 (12:38 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 04 March 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचर
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
आज का पंचांग: 4 मार्च 2026, बुधवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और विशेष योग

हिंदू पंचांग के अनुसार, आज से चैत्र मास की शुरुआत हो रही है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज रंगों का त्योहार होली (धुलेंड़ी) मनाया जाएगा। बुधवार का दिन प्रथम पूज्य भगवान गणेश को समर्पित है। 
 

पंचांग विवरण

दिनांक: 4 मार्च 2026
 
वार: बुधवार
 
विक्रम संवत: 2082 (नल)
 
शक संवत: 1947
 
माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष)
 
तिथि: एकम 
 

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी (रात 10:45 तक, उसके बाद उत्तराफाल्गुनी)
 
योग: सुकर्मा (रात 10:55 तक, उसके बाद धृति)
 
करण: तैतिल (सुबह 09:30 तक), फिर गर
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: बुधवार को अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं होता है (इसके बजाय लाभ या अमृत चौघड़िया देखें)।
 
अमृत काल: दोपहर 03:50 से शाम 05:35 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:05 से 05:55 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:35 से 03:22 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: दोपहर 12:35 से 02:00 तक (इस समय शुभ कार्य करने से बचें)
 
यमगण्ड: सुबह 08:15 से 09:45 तक
 
गुलिक काल: सुबह 11:10 से 12:35 तक
 
दुर्मुहूर्त: दोपहर 12:11 से 12:57 तक।ALSO READ: Dhulendi in 2026: रंगों वाली होली का पर्व 3 को मनाएं या कि 4 मार्च को जानिए सही तारीख
 

