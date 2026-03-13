Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 मार्च 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Advertiesment
शुभ मुहूर्त का फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (18:05 IST) Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (14:22 IST)
google-news

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
14 March 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: 1914 के विश्‍व युद्ध का इतिहास दोहराएगा 2026, दोनों साल के कैलेंडर में चौंकाने वाली समानता
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 

आज का पंचांग: 14 मार्च 2026, शनिवार का शुभ मुहूर्त और राहुकाल 

 
हिंदू पंचांग के अनुसार, शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है। आज सूर्य मीन संक्रांति है। आज 'पापमोचिनी एकादशी' की पूर्व संध्या है, इसलिए सायंकाल में विष्णु मंदिर में दीप दान करें।
 

पंचांग विवरण (Panchang Details)

दिनांक: 14 मार्च 2026
 
वार: शनिवार
 
विक्रम संवत: 2082 (नल)
 
शक संवत: 1947
 
माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष)
 
तिथि: एकादशी
 

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा (रात 11:45 तक, उसके बाद श्रवण)
 
योग: साध्य (सुबह 09:15 तक, उसके बाद शुभ)
 
करण: कौलव (दोपहर 02:25 तक), फिर तैतिल
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:06 से 12:53 तक (दिन का सबसे शुभ समय)
 
सायं काल मुहूर्त: शाम 06:41 से रात 08:55 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:55 से 05:45 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:33 से 03:20 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: सुबह 09:35 से 11:05 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
 
यमगण्ड: दोपहर 01:55 से 03:25 तक
 
गुलिक काल: सुबह 06:35 से 08:05 तक
 
दुर्मुहूर्त: सुबह 06:35 से 08:10 तकALSO READ: Ganagaur Teej 2026: गणगौर तीज व्रत 2026: कब है, जानें महत्व, सामग्री, पूजन के मुहूर्त और विधि
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Ganagaur Teej 2026: गणगौर तीज व्रत 2026: कब है, जानें महत्व, सामग्री, पूजन के मुहूर्त और विधि

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels