Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 मार्च 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (18:18 IST)
Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (14:09 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 26 March 2026:
क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 26 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: नवरात्रि हवन: घर पर करने की बेहद सरल विधि
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज का पंचांग: 26 मार्च 2026, गुरुवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और अष्टमी
हिंदू पंचांग के अनुसार, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। नवरात्रि के आठवें दिन परम शांति और तेज की देवी माता महागौरी की पूजा की जाती है। आज के दिन कई घरों में कुलदेवी की पूजा और कन्या पूजन (कंजक) करने की परंपरा है।
पंचांग विवरण (Panchang Details)
दिनांक: 26 मार्च 2026
वार: गुरुवार
विक्रम संवत: 2083 (कीलक)
शक संवत: 1948
माह: चैत्र (शुक्ल पक्ष)
तिथि: अष्टमी
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: आर्द्रा (रात 08:35 तक, उसके बाद पुनर्वसु)
योग: सुकर्मा (दोपहर 11:20 तक, उसके बाद धृति)
करण: तैतिल (दोपहर 01:25 तक), फिर गर
विशेष: दुर्गाष्टमी व्रत, महाष्टमी, श्री दुर्गा नवमी, अशोकाष्टमी
आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:00 से 12:47 तक (किसी भी शुभ कार्य के लिए सर्वोत्तम)
अमृत काल: सुबह 09:10 से 10:50 तक
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:43 से 05:33 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:30 से 03:17 तक
अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)
राहुकाल: दोपहर 01:55 से 03:25 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड: सुबह 06:23 से 08:00 तक
गुलिक काल: सुबह 09:30 से 11:00 तक
दुर्मुहूर्त: सुबह 10:30 से 11:15 तक और फिर दोपहर 03:17 से 04:05 तकALSO READ: कब है रामनवमी?