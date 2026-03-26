Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 27 मार्च 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (18:06 IST)
Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (13:01 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
Aaj ke Subh Muhurat:
क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 27 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: राम नवमी 26 और 27 मार्च 2026 की पूजा के शुभ मुहूर्त
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज का पंचांग: 27 मार्च 2026, शुक्रवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और नवमी।
हिंदू पंचांग के अनुसार, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। आज नवरात्रि का समापन और मां सिद्धिदात्री की पूजा का भी दिन है।
पंचांग विवरण (Panchang Details)
दिनांक: 27 मार्च 2026
वार: शुक्रवार
विक्रम संवत: 2083 (कीलक)
शक संवत: 1948
माह: चैत्र (शुक्ल पक्ष)
तिथि: नवमी
विशेष: श्रीराम नवमी, नवरात्रि जवारे विसर्जन, राम प्रकटो., श्री रामचरितानस ज.।
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: पुनर्वसु (रात 10:55 तक, उसके बाद पुष्य)
योग: धृति (दोपहर 11:55 तक, उसके बाद शूल)
करण: वणिज (दोपहर 02:55 तक), फिर विष्टि (भद्रा)
विशेष: आज रात 10:55 के बाद से पुष्य नक्षत्र शुरू होगा, जिसे नक्षत्रों का राजा माना जाता है और यह खरीदारी के लिए अति शुभ है।
आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:00 से 12:47 तक (सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त)
सर्वार्थ सिद्धि योग: रात 10:55 से अगले दिन सुबह 06:21 तक।
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:42 से 05:32 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:30 से 03:17 तक
अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)
राहुकाल: सुबह 11:00 से दोपहर 12:35 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड: दोपहर 03:35 से 05:05 तक
गुलिक काल: सुबह 08:00 से 09:30 तक