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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 8 अप्रैल 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

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शुभ मुहूर्त और पूजन से संबंधित सुंदर फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (18:09 IST) Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (14:18 IST)
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आज आपका दिन मंलमय हो!

 
08 April 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 08 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: वरुथिनी एकादशी की पौराणिक कथा: Varuthini Ekadashi Vrat Katha
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
8 अप्रैल 2026, बुधवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। बुधवार का दिन बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश और बुध ग्रह को समर्पित है।
 

8 अप्रैल 2026: आज का पंचांग

तिथि: षष्ठी - दोपहर 12:45 पीएम तक, उसके बाद सप्तमी।
 
मास: वैशाख (कृष्ण पक्ष)।
 
वार: बुधवार।
 
नक्षत्र: मूल - दोपहर 02:51 पीएम तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा।
 
योग: परिघ - रात 11:15 पीएम तक, उसके बाद शिव।
 
करण: तैतिल - दोपहर 12:45 पीएम तक, फिर गर।
 
चंद्र राशि: धनु (पूरा दिन-रात)।
 
सूर्य राशि: मीन।
 

आज के शुभ और अशुभ समय

 
अभिजीत मुहूर्त-आज उपलब्ध नहीं है (बुधवार को यह मुहूर्त मान्य नहीं होता)
विजय मुहूर्त 02:17 पीएम से 03:07 पीएम
अमृत काल- 08:35 एएम से 10:10 एएम
ब्रह्म मुहूर्त-04:24 एएम से 05:11 एएम
राहुकाल (अशुभ समय)-12:21 पीएम से 01:56 पीएम
यमगण्ड- 07:39 एएम से 09:13 एएम
गुलिक काल-10:47 एएम से 12:21 पीएम

 

आज के मुख्य उत्सव और महत्व:

गणेश जी की पूजा: आज बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा (21 गांठ) और मोदक अर्पित करने से शिक्षा और व्यापार में उन्नति मिलती है।
 
गण्डमूल नक्षत्र विचार: आज दोपहर 02:51 पीएम तक मूल नक्षत्र रहेगा। यह गण्डमूल नक्षत्रों में से एक है, इसलिए इस समय में सावधानी बरतें। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा जो शुभ कार्यों के लिए बेहतर है।
 
बुध ग्रह शांति: यदि आपकी कुंडली में बुध कमजोर है, तो आज के दिन हरी मूंग की दाल का दान करना या गाय को हरा चारा खिलाना अत्यंत शुभ फलदायी होगा।
 
आज का विशेष टिप: बुधवार के दिन उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए (दिशाशूल)। यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से इलायची या थोड़ी सी सौंफ खाकर निकलें।ALSO READ: वैशाख महीना किन देवताओं की पूजा के लिए है सबसे शुभ? जानें इसका धार्मिक महत्व

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WD Feature Desk
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (18:09 IST) Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (14:18 IST)

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