Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 अप्रैल 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो! 16 April 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 16 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: सूर्य का मेष राशि में गोचर, 4 राशियों को रहना होगा थोड़ा संभलकर क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 16 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। 16 अप्रैल 2026, गुरुवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और शाम से वैशाख अमावस्या का विशेष योग बन रहा है।

16 अप्रैल 2026: आज का पंचांग तिथि: चतुर्दशी - शाम 07:44 पीएम तक, उसके बाद अमावस्या।

मास: वैशाख (कृष्ण पक्ष)। वार: गुरुवार। नक्षत्र: रेवती - रात 03:09 एएम (17 अप्रैल) तक, उसके बाद अश्विनी।

योग: वैधृति - रात 10:45 पीएम तक, उसके बाद विष्कुंभ। करण: शकुनि - शाम 07:44 पीएम तक, फिर चतुष्पद।

चंद्र राशि: मीन - रात 03:09 एएम तक, उसके बाद मेष। सूर्य राशि: मेष (उच्च राशि में)।

आज के शुभ और अशुभ समय अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:44 एएम से 12:35 पीएम अमृत काल- 12:28 एएम से 02:16 एएम (17 अप्रैल)

ब्रह्म मुहूर्त-04:15 एएम से 05:02 एएम राहुकाल (अशुभ समय)-01:56 पीएम से 03:32 पीएम यमगण्ड- 06:01 एएम से 07:37 एएम

गुलिक काल-09:12 एएम से 10:48 एएम आज के मुख्य उत्सव और महत्व: वैशाख अमावस्या का आरंभ: आज शाम 07:44 पीएम से अमावस्या तिथि लग रही है। पितृ तर्पण और दान के लिए यह समय अत्यंत शुभ है।

गण्डमूल नक्षत्र: रेवती नक्षत्र होने के कारण आज पूरा दिन गण्डमूल का प्रभाव रहेगा। इस नक्षत्र में जन्मे बच्चों की शांति पूजा भविष्य में आवश्यक होती है।