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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 अप्रैल 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

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आज के शुभ मुहूर्त से संबंधित फोटो
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 (18:04 IST) Updated Date: Wed, 15 Apr 2026 (13:17 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
16 April 2026 ke Muhurat:  क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 16 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: सूर्य का मेष राशि में गोचर, 4 राशियों को रहना होगा थोड़ा संभलकर
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
16 अप्रैल 2026, गुरुवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और शाम से वैशाख अमावस्या का विशेष योग बन रहा है।
 
16 अप्रैल 2026: आज का पंचांग
तिथि: चतुर्दशी - शाम 07:44 पीएम तक, उसके बाद अमावस्या।
 
मास: वैशाख (कृष्ण पक्ष)।
 
वार: गुरुवार।
 
नक्षत्र: रेवती - रात 03:09 एएम (17 अप्रैल) तक, उसके बाद अश्विनी।
 
योग: वैधृति - रात 10:45 पीएम तक, उसके बाद विष्कुंभ।
 
करण: शकुनि - शाम 07:44 पीएम तक, फिर चतुष्पद।
 
चंद्र राशि: मीन - रात 03:09 एएम तक, उसके बाद मेष।
 
सूर्य राशि: मेष (उच्च राशि में)।
 

आज के शुभ और अशुभ समय

 
अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:44 एएम से 12:35 पीएम
अमृत काल- 12:28 एएम से 02:16 एएम (17 अप्रैल)
ब्रह्म मुहूर्त-04:15 एएम से 05:02 एएम
राहुकाल (अशुभ समय)-01:56 पीएम से 03:32 पीएम
यमगण्ड- 06:01 एएम से 07:37 एएम
गुलिक काल-09:12 एएम से 10:48 एएम
 

आज के मुख्य उत्सव और महत्व:

वैशाख अमावस्या का आरंभ: आज शाम 07:44 पीएम से अमावस्या तिथि लग रही है। पितृ तर्पण और दान के लिए यह समय अत्यंत शुभ है।
 
गण्डमूल नक्षत्र: रेवती नक्षत्र होने के कारण आज पूरा दिन गण्डमूल का प्रभाव रहेगा। इस नक्षत्र में जन्मे बच्चों की शांति पूजा भविष्य में आवश्यक होती है।
 
आज का विशेष उपाय: गुरुवार का दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। गुरुवार होने के कारण श्री हरि विष्णु-लक्ष्मी का पूजन करें और संभव हो तो पीले वस्त्रों का दान करें। इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है।ALSO READ: राहु-केतु का मायाजाल: कलयुग में अचानक मिलने वाली सफलता और असफलता का रहस्य

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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