Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 3 मई 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो! 03 May 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 03 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: खप्पर योग से बदलेगी किस्मत: इन 4 राशियों पर बरसेगी सफलता और धन की वर्षा क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 03 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। 3 मई 2026, रविवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज से ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो रही है। ज्येष्ठ मास में सूर्य की तपिश बढ़ती है, इसलिए इस महीने में जल दान का विशेष महत्व माना गया है।

3 मई 2026: आज का पंचांग तिथि: प्रतिपदा - सुबह 08:31 एएम तक, उसके बाद द्वितीया। मास: ज्येष्ठ (कृष्ण पक्ष प्रारंभ)।

वार: रविवार। नक्षत्र: अनुराधा - रात 01:21 एएम (4 मई) तक, उसके बाद ज्येष्ठा।

योग: परिघ - रात 11:15 पीएम तक, उसके बाद शिव। करण: कौलव - सुबह 08:31 एएम तक, फिर तैतिल - रात 07:18 पीएम तक, उसके बाद गर।

चंद्र राशि: वृश्चिक (पूरा दिन-रात)। सूर्य राशि: मेष (उच्च राशि में)।

आज के शुभ और अशुभ समय अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:37 एएम से 12:30 पीएम अमृत काल- 03:45 पीएम से 05:14 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त-03:57 एएम से 04:45 एएम राहुकाल (अशुभ समय)-05:11 पीएम से 06:48 पीएम यमगण्ड- 12:17 पीएम से 01:55 पीएम

गुलिक काल-03:33 पीएम से 05:11 पीएम आज के मुख्य उत्सव और महत्व: रविवार और सूर्य का प्रभाव: सूर्य देव अभी भी अपनी उच्च राशि मेष में हैं। रविवार के दिन उच्च के सूर्य की ऊर्जा सरकारी कार्यों, पद-प्रतिष्ठा और आरोग्य के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है।

अनुराधा नक्षत्र: आज अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव है जिसके स्वामी 'शनि' हैं और देवता 'मित्र' (सूर्य के एक रूप) हैं। यह नक्षत्र मित्रता और सफलता का प्रतीक है।

द्वितीया तिथि: आज नारद प्रकटोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। द्वितीया तिथि, जो किसी भी शुभ कार्य की योजना बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है।

आज का विशेष उपाय: ALSO READ: पुरुषोत्तम मास की पौराणिक कथा ज्येष्ठ मास के पहले रविवार को एक तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। आज के दिन पंखा, जल का घड़ा या छाता दान करना बहुत शुभ माना जाता है। "ॐ सूर्याय नमः" मंत्र का जाप आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।