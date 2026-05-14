Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 मई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Publish Date: Thu, 14 May 2026 (18:05 IST)
Updated Date: Thu, 14 May 2026 (12:48 IST)
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज 15 मई 2026, शुक्रवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज शुद्ध ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो बाद में चतुर्दशी में परिवर्तित होगी। आज मासिक शिवरात्रि का पावन पर्व, सूर्य वृष संक्रांति, केवट जयंती भी है।
आज का पंचांग: 15 मई 2026
वार: शुक्रवार
तिथि: त्रयोदशी (दोपहर 02:59 पीएम तक), उसके बाद चतुर्दशी (मासिक शिवरात्रि)
पक्ष: कृष्ण पक्ष
नक्षत्र: अश्विनी (अगले दिन सुबह 04:19 एएम, 16 मई तक)
योग: आयुष्मान (रात 09:41 पीएम तक)
करण: गर (दोपहर 02:59 पीएम तक), उसके बाद वणिज
सूर्य राशि: वृषभ
चंद्र राशि: मेष
शुभ और अशुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:05 एएम से 04:48 एएम
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:51 एएम से दोपहर 12:45 पीएम
राहुकाल (अशुभ)- सुबह 10:36 एएम से दोपहर 12:18 पीएम
यमगंड (अशुभ)- दोपहर 03:41 पीएम से शाम 05:23 पीएम
पंचक समाप्ति- आज सुबह 05:01 एएम पर समाप्त हो चुके हैं।
आज का विशेष: मासिक शिवरात्रि और लक्ष्मी पूजन
वृषभ संक्रांति: आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं। आज सूर्य मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस संक्रांति के पुण्य काल में स्नान और दान का विशेष महत्व है।
मासिक शिवरात्रि: आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। रात्रि के समय भगवान शिव की पूजा और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करना जीवन के सभी कष्टों को दूर करता है।
अश्विनी नक्षत्र: आज अश्विनी नक्षत्र है, जो ऊर्जा और शीघ्रता का प्रतीक है। नया वाहन खरीदने या चिकित्सा संबंधी कार्य शुरू करने के लिए यह नक्षत्र शुभ माना जाता है।
शुक्रवार का उपाय: आज लक्ष्मी जी को मिश्री और खीर का भोग लगाएं। चूंकि आज शिवरात्रि भी है, इसलिए शिव-शक्ति की संयुक्त पूजा से पारिवारिक सुख-शांति बनी रहती है।
शुभ शुरुआत: आज सुबह 11:51 से 12:45 के बीच (अभिजीत मुहूर्त) कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया जा सकता है।
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