Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 मई 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो! Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 23 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Eid ul Azha 2026: कब मनाई जाएगी ईद उल-अज़हा, जानें परंपरा और महत्व क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 23 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। आज 23 मई 2026, शनिवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है।

आज का पंचांग: 23 मई 2026 वार: शनिवार तिथि: सप्तमी पक्ष: शुक्ल पक्ष

नक्षत्र: अश्लेषा (दोपहर 04:52 पीएम तक), उसके बाद मघा योग: ध्रुव (रात 09:27 पीएम तक)

करण: विष्टि/भद्रा (सुबह 07:40 एएम तक), उसके बाद बव सूर्य राशि: वृषभ चंद्र राशि: कर्क (दोपहर 04:52 पीएम तक), उसके बाद सिंह

शुभ और अशुभ समय ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 03:59 एएम से 04:43 एएम अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:52 एएम से दोपहर 12:47 पीएम

राहुकाल (अशुभ)- सुबह 08:53 एएम से 10:37 एएम यमगंड (अशुभ)- दोपहर 02:01 पीएम से 03:45 पीएम गुलिक काल- सुबह 05:27 एएम से 07:10 एएम

आज का विशेष: गंडमूल नक्षत्र और शनि देव की पूजा गंडमूल नक्षत्र: आज दोपहर 04:52 पीएम तक अश्लेषा नक्षत्र है और उसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। ये दोनों ही गंडमूल नक्षत्र श्रेणी में आते हैं। आज जन्मे बच्चों की नक्षत्र शांति करवानी चाहिए।

शनि देव की पूजा: शनिवार होने के कारण आज शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना शनि दोषों को शांत करता है।

अभिजीत मुहूर्त: यदि कोई नया और शुभ कार्य करना है, तो दोपहर 11:52 से 12:47 के बीच का समय सबसे उत्तम है।

सावधानी: सुबह 08:53 से 10:37 तक राहुकाल रहेगा। इस समय में किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या नई डील फाइनल करने से बचें। साथ ही, सुबह 07:40 तक भद्रा का प्रभाव भी रहेगा।ALSO READ: Navtapa 2026 dates: कब से कब तक रहेगा नौतपा? सुबह 08:53 से 10:37 तक राहुकाल रहेगा। इस समय में किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या नई डील फाइनल करने से बचें। साथ ही, सुबह 07:40 तक भद्रा का प्रभाव भी रहेगा।