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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 जून 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

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The picture shows a Kalash decorated with mangoes and flowers, leaves and a coconut and a burning lamp, giving the message of an auspicious time
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Thu, 18 Jun 2026 (18:12 IST) Updated Date: Thu, 18 Jun 2026 (12:48 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 19 June 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 19 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: 3 दिन बाद बुध का कर्क राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे सफलता के नए द्वार
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
शुक्रवार, 19 जून 2026 का दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त निम्नलिखित है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज शुद्ध ज्येष्ठ (निज ज्येष्ठ) मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। शुक्रवार का दिन धन, ऐश्वर्य और सुख-समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी और सौंदर्य के कारक शुक्र देव को समर्पित होता है।

 

आइए जानते हैं 19 जून 2026 का विस्तृत पंचांग, शुभ समय और राहुकाल की स्थिति:

 
आज का पंचांग: 19 जून 2026
विक्रम संवत: 2083 (सिद्धार्थी)
 
शक संवत: 1948 (परावभ)
 
महीना: शुद्ध ज्येष्ठ मास (शुक्ल पक्ष)
 
तिथि: पंचमी 
 
नक्षत्र: अश्लेषा नक्षत्र- दोपहर 12:20 तक (इसके बाद मघा नक्षत्र प्रारंभ, जो कि गंडमूल नक्षत्र श्रेणी में आते हैं)
 
योग: व्याघात योग- सुबह 11:24 तक (इसके बाद हर्षण योग)
 
करण: विष्टि (भद्रा)- सुबह 06:33 तक था (इसके बाद बव करण प्रारंभ, जो शाम 06:48 तक रहेगा)
 
सूर्योदय: सुबह 05:23 एएम
 
सूर्यास्त: शाम 07:21 पीएम
 
चंद्रराशि: कर्क राशि- दोपहर 12:20 तक, इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश।
 
विशेष नोट (भद्रा स्थिति): आज सुबह 06:33 पर ही भद्रा समाप्त हो चुकी है, इसलिए दिन के बाकी समय में भद्रा का कोई दोष नहीं रहेगा।

 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

यदि आप आज कोई नया व्यापारिक सौदा, आभूषणों की खरीदारी, कीमती वस्तुओं का निवेश या कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो इन समयों का लाभ उठाएं:
 
अभिजित मुहूर्त (सर्वश्रेष्ठ समय): दोपहर 11:54 से दोपहर 12:51 तक।
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:02 से सुबह 04:42 तक।
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:43 से दोपहर 03:39 तक।
 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:20 से शाम 07:41 तक।
 

अशुभ समय (राहुकाल और वर्जित समय)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय अवधि में किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए क्योंकि इस दौरान विघ्न आने की आशंका अधिक होती है:
 
राहुकाल: सुबह 10:38 से दोपहर 12:22 तक (शुक्रवार को इस समय कोई भी बड़ा वित्तीय लेन-देन या यात्रा शुरू न करें)।
 
यमगंड काल: दोपहर 03:52 से शाम 05:36 तक।
 
गुलिक काल: सुबह 07:08 से सुबह 08:53 तक।
 
दिशाशूल: पश्चिम दिशा (यदि आज इस दिशा में यात्रा करना बेहद जरूरी हो, तो घर से मीठी दही खाकर या थोड़ा सा गुड़ चखकर ही निकलें)।

 

आज का विशेष शुक्रवार उपाय:

आज श्रुत पंचमी पर्व है। शुक्रवार के दिन सुबह या शाम को माता लक्ष्मी के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं। उन्हें मखाने की खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं और 'श्री सूक्त' का पाठ करें। यदि संभव हो तो आज के दिन छोटी कन्याओं को कुछ मीठा अवश्य खिलाएं। इस उपाय को करने से घर की आर्थिक तंगी दूर होती है और सुख-साधनों में वृद्धि होती है।ALSO READ: Weekly Horoscope June 2026: साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 जून, क्या इस हफ्ते पलटेगी आपकी किस्मत? पढ़ें अपनी राशि का हाल

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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