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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 जून 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

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The picture shows puja decorations, including decorative kalash, bananas, mangoes and a message for the auspicious time of 2026
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Wed, 24 Jun 2026 (18:02 IST) Updated Date: Wed, 24 Jun 2026 (13:14 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
25 June 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: जगन्नाथ रथ यात्रा: आखिर क्यों बीमार पड़ते हैं भगवान जगन्नाथ? जानें ज्वरलीला का अद्भुत रहस्य
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
गुरुवार, 25 जून 2026 का दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त निम्नलिखित है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति देव और जगत के पालनहार भगवान श्रीहरि विष्णु की आराधना के लिए परम फलदायी माना जाता है। आज के दिन निर्जला एकादशी और यौम-ए-अशुरा मनाया जा रहा है।
 
आइए जानते हैं 25 जून 2026 का विस्तृत पंचांग, शुभ समय और राहुकाल की स्थिति:
 

आज का पंचांग: 25 जून 2026

विक्रम संवत: 2083 (सिद्धार्थी)
 
शक संवत: 1948 (परावभ)
 
महीना: शुद्ध ज्येष्ठ मास (शुक्ल पक्ष)
 
तिथि: एकादशी
 
नक्षत्र: स्वाति नक्षत्र- रात 02:32 (26 जून) तक (इसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रारंभ)
 
योग: शिव योग- शाम 04:55 तक (इसके बाद सिद्ध योग)
 
करण: तैतिल- सुबह 11:11 तक (इसके बाद गर करण रात 11:43 तक)
 
सूर्योदय: सुबह 05:25 एएम
 
सूर्यास्त: शाम 07:22 पीएम
 
चंद्रराशि: तुला राशि (दिन-रात)
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

यदि आप आज कोई नया व्यवसाय, धार्मिक कार्य, स्वर्ण आभूषणों की खरीदारी या बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो इन शुभ समयों का उपयोग कर सकते हैं:
 
अभिजित मुहूर्त (दिन का सबसे श्रेष्ठ समय): दोपहर 11:55 से दोपहर 12:51 तक।
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:04 से सुबह 04:44 तक।
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:44 से दोपहर 03:41 तक।
 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:22 से शाम 07:43 तक।
 

अशुभ समय (राहुकाल और वर्जित समय)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय अवधि में कोई भी नया या मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें विघ्न आने की आशंका रहती है:
 
राहुकाल: दोपहर 02:09 से शाम 03:54 तक (गुरुवार को दोपहर के बाद राहुकाल होता है, इस दौरान शुभ कार्यों से बचें)।
 
यमगंड काल: सुबह 05:25 से सुबह 07:10 तक।
 
गुलिक काल: सुबह 08:54 से सुबह 10:39 तक।
 
दिशाशूल: दक्षिण दिशा (यदि आज इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से दही या जीरा खाकर ही निकलें)।
 

आज का विशेष गुरुवार उपाय:

चूंकि आज शुद्ध ज्येष्ठ मास का गुरुवार है और आज बड़ी 'निर्जला एकादशी' है, इसलिए आज भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल या चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। आज के दिन केले के वृक्ष के पास शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे भाग्य का साथ मिलता है, शिक्षा और करियर में उन्नति होती है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं।ALSO READ: निर्जला एकादशी 2026: बिना पानी पिए क्यों रखा जाता है यह कठिन व्रत? जानिए भीमसेन से जुड़ी अद्भुत कथा

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