Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 जनवरी, 2026)
मेष (Aries)
Today 06 January 2026 horoscope in Hindi: करियर: आज आपकी नेतृत्व क्षमता से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे।
लव: प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी नोक-झोंक हो सकती है।
धन: कारोबार में रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: रक्तचाप और सिरदर्द से सावधान रहें।
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर आपके स्थिर और शांत स्वभाव की तारीफ होगी।
लव: पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक लाभ के लिए दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: गले और आवाज से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: आज सफेद वस्त्र पहनें।
मिथुन (Gemini)
करियर: कम्युनिकेशन और समझौतों से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में खुशनुमा पल बिताएंगे। पार्टनर से मन की बात साझा करें।
धन: कारोबारियों के यात्रा के योग हैं जो लाभकारी होंगे।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्या हो सकती है।
उपाय: आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
कर्क (Cancer)
करियर: काम में मन लगेगा। अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे।
लव: रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
धन: जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: खुद को खुश रखने की कोशिश करें।
उपाय: आज चांदी के बर्तन में पानी पिएं।
सिंह (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए दिन शुभ है।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।
धन: आर्थिक मामले मजबूत होंगे।
स्वास्थ्य: पीठ और कमर के दर्द पर ध्यान दें।
उपाय: आज सूर्य देव को जल में रोली मिलाकर अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: आज का दिन आपके लिए मेहनत भरा हो सकता है।
लव: पार्टनर की जरूरतों को समझें।
धन: वित्तीय मामलों में सोच-समझकर फैसला लें।
स्वास्थ्य: पेट और पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: आज हरे रंग के कपड़े पहनें।
तुला (Libra)
करियर: नए लोगों से मिलना लाभदायक रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ समय बिताना संबंधों को मजबूत करेगा।
धन: व्यापार में साझेदारी फायदेमंद हो सकती है।
स्वास्थ्य: आज स्वयं को खुश और तनावमुक्त महसूस करेंगे।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा।
लव: रिश्तों में ईमानदारी जरूरी है।
धन: अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: चोट या मोच लगने की संभावना है, सावधानी बरतें।
उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: भाग्य आपका साथ देगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे।
लव: पार्टनर के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा का योग है।
धन: आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी।
स्वास्थ्य: छोटी-मोटी यात्रा से थकान हो सकती है।
उपाय: आज पीले रंग के कपड़े पहनें।
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपके काम की गुणवत्ता से अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी।
धन: वित्तीय मामले ठीक रहेंगे। कारोबार में कड़ी मेहनत का फल मिलेगा।
स्वास्थ्य: घुटनों और जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: आज शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: नए विचार लाभकारी होंगे। कड़ी मेहनत का लाभ मिलेगा।
लव: दोस्तों के जरिए रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं।
धन: आज अप्रत्याशित धनलाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: आज गरीबों को भोजन कराएं।
मीन (Pisces)
करियर: आज कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।
लव: प्रेमियों के लिए रोमांटिक और भावनात्मक दिन बना है।
धन: बचत पर ध्यान दें। निवेश सावधानी से करें।
स्वास्थ्य: आंखों में कमजोरी महसूस हो सकती है।