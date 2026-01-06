Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 06 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, मंगलवार, 6 जनवरी 2026 (07:02 IST)

मेष (Aries) Today 06 January 2026 horoscope in Hindi: करियर: आज आपकी नेतृत्व क्षमता से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे।

लव: प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी नोक-झोंक हो सकती है। धन: कारोबार में रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

वृषभ (Taurus) करियर: कार्यस्थल पर आपके स्थिर और शांत स्वभाव की तारीफ होगी।

लव: पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे। धन: आर्थिक लाभ के लिए दिन शुभ है। स्वास्थ्य: गले और आवाज से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: आज सफेद वस्त्र पहनें। मिथुन (Gemini) करियर: कम्युनिकेशन और समझौतों से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में खुशनुमा पल बिताएंगे। पार्टनर से मन की बात साझा करें। धन: कारोबारियों के यात्रा के योग हैं जो लाभकारी होंगे।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। उपाय: आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क (Cancer) करियर: काम में मन लगेगा। अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे। लव: रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।

धन: जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: खुद को खुश रखने की कोशिश करें।

उपाय: आज चांदी के बर्तन में पानी पिएं। सिंह (Leo) करियर: कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए दिन शुभ है।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। धन: आर्थिक मामले मजबूत होंगे। स्वास्थ्य: पीठ और कमर के दर्द पर ध्यान दें।

उपाय: आज सूर्य देव को जल में रोली मिलाकर अर्पित करें। कन्या (Virgo) करियर: आज का दिन आपके लिए मेहनत भरा हो सकता है।

लव: पार्टनर की जरूरतों को समझें। धन: वित्तीय मामलों में सोच-समझकर फैसला लें। स्वास्थ्य: पेट और पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: आज हरे रंग के कपड़े पहनें। तुला (Libra) करियर: नए लोगों से मिलना लाभदायक रहेगा।

लव: पार्टनर के साथ समय बिताना संबंधों को मजबूत करेगा। धन: व्यापार में साझेदारी फायदेमंद हो सकती है।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा।

लव: रिश्तों में ईमानदारी जरूरी है। धन: अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: चोट या मोच लगने की संभावना है, सावधानी बरतें।

उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु (Sagittarius) करियर: भाग्य आपका साथ देगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे।

लव: पार्टनर के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा का योग है। धन: आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी।

स्वास्थ्य: छोटी-मोटी यात्रा से थकान हो सकती है। उपाय: आज पीले रंग के कपड़े पहनें।

मकर (Capricorn) करियर: कार्यक्षेत्र में आपके काम की गुणवत्ता से अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी। धन: वित्तीय मामले ठीक रहेंगे। कारोबार में कड़ी मेहनत का फल मिलेगा।

स्वास्थ्य: घुटनों और जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है। उपाय: आज शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius) करियर: नए विचार लाभकारी होंगे। कड़ी मेहनत का लाभ मिलेगा। लव: दोस्तों के जरिए रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं।

धन: आज अप्रत्याशित धनलाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। उपाय: आज गरीबों को भोजन कराएं।

मीन (Pisces) करियर: आज कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। लव: प्रेमियों के लिए रोमांटिक और भावनात्मक दिन बना है।

धन: बचत पर ध्यान दें। निवेश सावधानी से करें। स्वास्थ्य: आंखों में कमजोरी महसूस हो सकती है।