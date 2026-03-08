Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 मार्च, 2026)
दैनिक राशिफल: 08 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 (07:02 IST)
Updated Date: Sat, 07 Mar 2026 (15:00 IST)
1. मेष (Aries)
करियर: रंगपंचमी के उत्साह में काम थोड़ा पीछे रह सकता है।
लव: पार्टनर के साथ रंगों की मस्ती रिश्तों में नई ताजगी लाएगी।
धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन पैसों के मामले में जल्दबाजी से बचें।
स्वास्थ्य: स्फूर्ति महसूस करेंगे, बस आंखों को रंगों से बचाएं।
2. वृष (Taurus)
करियर: कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन टीम के साथ मिलकर काम करना जरूरी होगा।
लव: अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य बनाए रखें।
धन: पुराने निवेश से लाभ हो सकता है, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: शारीरिक थकावट हो सकती है, आराम करें।
उपाय: गाय के दूध से बनी मिठाई का दान करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: आज किसी नई परियोजना पर काम करने का मौका मिल सकता है।
लव: रोमांटिक जीवन में समर्पण की भावना बढ़ेगी।
धन: वित्तीय मामलों में सतर्क रहें, निवेश से पहले सोच-समझ कर कदम बढ़ाएं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव हो सकता है, लापरवाही से बचें।
उपाय: सफेद वस्त्र पहनें और घर में दीप जलाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: आज के दिन आपके अच्छे कामों की सराहना हो सकती है।
लव: रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखें और एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करें।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान करें, शांत रहें।
5. सिंह (Leo)
करियर: आपकी मेहनत से नौकरी में पहचान मिल सकती है।
लव: रिश्ते में नयापन आएगा, प्रेम बढ़ेगा।
धन: आज आपको किसी बड़े वित्तीय लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, खुद को फिट रखने के लिए व्यायाम करें।
उपाय: भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और लाल फूल चढ़ाएं।
6. कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर किसी समस्या का समाधान निकल सकता है।
लव: रिश्ते में अनुकूलता आएगी, पार्टनर के साथ समय बिताएं।
धन: धन संबंधी मामलों में समझदारी से काम करें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा, तनाव कम होगा।
उपाय: श्री गणेश जी की पूजा करें और तांबे की वस्तु दान करें।
7. तुला (Libra)
करियर: कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है।
लव: रोमांटिक जीवन में संतुलन बनाए रखें, कुछ नया करने की कोशिश करें।
धन: किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, ध्यान रखें कि अपनी सेहत के साथ कोई समझौता न करें।
उपाय: गुलाब के फूल चढ़ाएं और सुंदर वस्त्र पहनें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आपके कार्य को सराहा जाएगा, उच्च अधिकारियों से तारीफ मिलेगी।
लव: पार्टनर से रिश्ते को लेकर गहरे विचार करें।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है, मगर निवेश में सतर्क रहें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें, योग करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: इस समय करियर में स्थिरता आएगी, उन्नति के अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। बच्चों के साथ मस्ती करेंगे।
धन: वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, पुराने कर्जों से राहत मिलेगी।
स्वास्थ्य: अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे।
उपाय: केले का दान करें और सूरजमुखी के फूलों की पूजा करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: आज किसी नई दिशा में काम करने का अवसर मिलेगा।
लव: रिश्ते में अनुकूलता रहेगी, एक-दूसरे का समर्थन करें।
धन: आर्थिक मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतें, कोई बड़ी निवेश योजना न बनाएं।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और उसका पूजन करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: आज कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, सतर्क रहें।
लव: रिश्ते में सामंजस्य होगा, प्रियजनों से बातचीत करके रिश्ते को मजबूत करें।
धन: पैसों का लेन-देन सावधानी से करें, किसी को उधार न दें।
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा, योगाभ्यास करें।
उपाय: सफेद चीनी का दान करें और शिव मंदिर में दीपक जलाएं।
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर आपको सहकर्मियों से अच्छा सहयोग मिलेगा।
लव: रिश्ते में मधुरता रहेगी, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का समय है।
धन: पुराने निवेश से लाभ हो सकता है, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ी गिरावट हो सकती है, आराम करें।