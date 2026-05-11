2nd Bada Mangal 2026: दूसरा बड़ा मंगल 2026: राशिनुसार पूजा करने से मिलेगी समस्त कष्टों से मुक्ति

आप भी यहां अपनी राशि के अनुसार नीचे दी गई पूजन विधि और उपायों को अपनाएं और बजरंगबली से वरदान प्राप्त करें, ताकि आपका जीवन सुख-समृद्धि से भरा-पूरा हो और हर मनोकामना पूर्ण हो।
जानें राशिनुसार पूजन विधि
* मेष (Aries)
लाल फूल और गुड़-चना चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें।
* वृषभ (Taurus)
सफेद मिठाई और चमेली का तेल अर्पित करें, बजरंग बाण का पाठ करें।
* मिथुन (Gemini)
हरी इलायची या हरे फल चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ लाभकारी रहेगा।
* कर्क (Cancer)
दूध से बनी मिठाई और चावल चढ़ाएं, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।
* सिंह (Leo)
लाल वस्त्र और गुलाब के फूल अर्पित करें, राम नाम का जप करें।
* कन्या (Virgo)
तुलसी पत्र और हरी मूंग चढ़ाएं, संकटमोचन स्तोत्र का पाठ करें।
* तुला (Libra)
सुगंधित फूल और खीर का भोग लगाएं, हनुमान अष्टक पढ़ें।
* वृश्चिक (Scorpio)
लाल चंदन और बूंदी का भोग चढ़ाएं, बजरंग बाण का पाठ करें।
* धनु (Sagittarius)
केसर और बेसन के लड्डू चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें।
* मकर (Capricorn)
तिल के लड्डू और सरसों का तेल अर्पित करें, हनुमान चालीसा पढ़ें।
* कुंभ (Aquarius)
नीले फूल और उड़द दाल चढ़ाएं, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें।
* मीन (Pisces)
पीले फूल और केले का भोग लगाएं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।
यहां जानें सामान्य पूजन के नियम
* सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें।
* हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल अर्पित करें।
* हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें।
* गरीबों को दान करें और प्रसाद बांटें।
इस दिन सच्चे मन से की गई भक्ति से हनुमान जी प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
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