Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (8 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 08 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries) Today Rashifal 08 April 2026: करियर: आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आत्मविश्वास रखें।

लव: रिश्तों में मधुरता आएगी। धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी।

वृषभ (Taurus) करियर: मेहनत का फल मिलेगा, वरिष्ठ खुश रहेंगे। लव: पार्टनर का सहयोग मिलेगा।

धन: खर्च बढ़ सकते हैं, नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है। उपाय: सफेद वस्त्र दान करें।

मिथुन (Gemini) करियर: नए अवसर मिलेंगे, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें। लव: किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

धन: निवेश से लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहें। उपाय: गणेश जी की पूजा करें।

कर्क (Cancer) करियर: प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के योग हैं। लव: परिवार के साथ अच्छा समय बितेगा।

धन: आय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। उपाय: दूध का दान करें।

सिंह (Leo) करियर: नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी। लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: धन लाभ के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य: फिट और एक्टिव रहेंगे। उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर: काम का दबाव बढ़ सकता है। लव: रिश्तों में धैर्य रखें।

तुला (Libra) करियर: कार्य में सहयोगियों का साथ मिलेगा। लव: रोमांटिक दिन रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा। उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। लव: रिश्तों में सुधार होगा।

धन: अचानक लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें। उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius) करियर: नई योजनाएं सफल होंगी। लव: पार्टनर से सहयोग मिलेगा।

धन: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: पीले फल दान करें।

मकर (Capricorn) करियर: मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। लव: रिश्तों में समझ बढ़ेगी।

धन: खर्च कम होंगे। स्वास्थ्य: अच्छा रहेगा। उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं। कुंभ (Aquarius)

करियर: नए अवसर मिल सकते हैं। लव: रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहेगा। धन: निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। उपाय: गरीबों को भोजन कराएं। मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। लव: प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा। धन: धन लाभ के योग हैं।