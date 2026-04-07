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08 April Birthday: आपको 8 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

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जन्मदिन पर केक का चित्र
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (18:18 IST) Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (14:25 IST)
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08 April Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 8 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: वैशाख महीना किन देवताओं की पूजा के लिए है सबसे शुभ? जानें इसका धार्मिक महत्व
 

आपका जन्मदिन: 8 अप्रैल

 
दिनांक 8 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 8 होगा। इस दिन जन्मे व्यक्ति धीर गंभीर, परोपकारी, कर्मठ होते हैं। आपकी वाणी कठोर तथा स्वर उग्र है। आप भौतिकतावादी है। आप अदभुत शक्तियों के मालिक हैं। यह ग्रह सूर्यपुत्र शनि से संचालित होता है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका एक मतलब होता है। कई बार आपके कार्यों का श्रेय दूसरे ले जाते हैं। आपके मन की थाह पाना मुश्किल है। आपको सफलता अत्यंत संघर्ष के बाद हासिल होती है।
 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 8, 17, 26
 
शुभ अंक : 8, 17, 26, 35, 44
 
शुभ वर्ष : 2042
 
ईष्टदेव : हनुमानजी, शनि देवता
 
शुभ रंग : काला, गहरा नीला, जामुनी
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

 
करियर: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्ति प्रगति पाएंगे। बेरोजगार प्रयास करें, तो रोजगार पाने में सफल होंगे। 
 
सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अभी तक बाधित रहे है वे भी सफल होंगे। राजनैतिक व्यक्ति भी समय का सदुपयोग कर लाभान्वित होंगे। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे, 
सेहत: स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल ही रहेगा।

 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
अल्लु अर्जुन (Allu Arjun): तेलुगु फ़िल्म अभिनेता।
 
दिनेश कुमार शुक्ल (Dinesh Kumar Shukla): हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि।
 
कोफ़ी अन्नान (Kofi Annan): संयुक्त राष्ट्र संघ के सातवें भूतपूर्व महासचिव।
 
कुमार गंधर्व (Kumar Gandharva): भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक। 
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: वरुथिनी एकादशी की पौराणिक कथा: Varuthini Ekadashi Vrat Katha

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WD Feature Desk
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (18:18 IST) Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (14:25 IST)

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