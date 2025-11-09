Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 09 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, रविवार, 9 नवंबर 2025 (07:02 IST)

मेष राशि (Aries) Today 09 November horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज आपको करियर में नई दिशा मिलेगी। ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी।

लव: लव लाइफ अच्छी रहेगी। अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे। धन: धन के मामले में दिन शुभ है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

वृषभ राशि (Taurus) करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें। व्यवसाय में छोटे-मोटे लाभ की संभावना है।

लव: लव लाइफ में कुछ तनाव हो सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। धन: खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए बजट बनाएं।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

मिथुन राशि (Gemini) करियर: करियर में प्रगति के योग हैं। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।

लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। धन: धन लाभ के प्रबल योग हैं। शेयर मार्केट से फायदा हो सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी। ऊर्जावान महसूस करेंगे। उपाय: गणेश जी को दूर्वा (दूब) चढ़ाएं।

कर्क राशि (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। सहयोगियों का साथ मिलेगा।

लव: भावनात्मक रूप से अपने पार्टनर से जुड़े रहेंगे। धन: निवेश से संबंधित कोई बड़ा निर्णय न लें। लेन-देन में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर के रोगी अपना ध्यान रखें। उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि (Leo)

करियर: नेतृत्व क्षमता से करियर में सफलता मिलेगी। बॉस आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। लव: लव लाइफ में उत्साह रहेगा। पार्टनर को कोई उपहार दे सकते हैं।

धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य: अपनी आंखों का ध्यान रखें।

उपाय: उगते सूर्य को जल चढ़ाएं। कन्या राशि (Virgo) करियर: मेहनत का फल मिलेगा। व्यवसाय में सफलता के लिए नई रणनीति बनाएं।

लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। धन: किसी को भी उधार देने से बचें। बचत पर ध्यान दें।

तुला राशि (Libra) करियर: साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी। विदेश से जुड़े करियर में लाभ होगा।

लव: रोमांटिक और खुशहाल दिन रहेगा। मनोरंजन के लिए समय मिलेगा। धन: अचानक धन लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से संतुष्ट और शांत महसूस करेंगे। उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio) करियर: अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। गुप्त शत्रु आपकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं।

लव: रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखें। झूठ बोलने से बचें। धन: फिजूलखर्ची से बचें। संपत्ति से जुड़ा कोई मामला सुलझ सकता है।

स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधान रहें। गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय: जल में गुड़ मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं।

धनु राशि (Sagittarius) करियर: उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े करियर में सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। रिश्तों में गहराई आएगी। धन: आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। दान करना शुभ रहेगा।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है। सुबह की सैर करें। उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

मकर राशि (Capricorn) करियर: कार्य में एकाग्रता बनाए रखें। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

लव: प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव आ सकता है। धन: जमीन से जुड़े निवेश में लाभ हो सकता है। समझदारी से खर्च करें।

स्वास्थ्य: थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। आराम पर ध्यान दें। उपाय: गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करें।

कुम्भ राशि (Aquarius) करियर: नए विचारों पर काम करेंगे। तकनीकी और शोध के क्षेत्र में सफलता मिलेगी।

लव: दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। रिश्तों में खुशी रहेगी। धन: अप्रत्याशित लाभ के योग हैं। आर्थिक मामलों में जोखिम ले सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चिंता मुक्त महसूस करेंगे। उपाय: शनि देव को तेल और काले तिल चढ़ाएं।

मीन राशि (Pisces) करियर: कला और रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। सरकारी रुके कार्य बनेंगे।

लव: रिश्ते में भावनात्मकता बढ़ेगी। पार्टनर के लिए समय निकालें। धन: अनावश्यक खर्चों से परेशानी हो सकती है। फिजूलखर्ची से बचें।