Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 16 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (07:05 IST)

मेष Aries Today 16 September horoscope in Hindi 2025 :करियर: आज कार्यस्थल में नए अवसर मिलेंगे; प्रोजेक्ट पर निर्णय लेने का साहस बढ़ेगा।

लव: प्रेमी साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, बैठकर संवाद से हल निकलने की संभावना है। धन: रुपये का निवेश सोच‑समझ कर करें; साथ ही अनावश्यक खर्चों से बचें।

वृषभ Taurus करियर: नौकरीपेशा को टीमवर्क में सफलता मिलेगी; कार्यस्थल के सहयोगियों का साथ बढ़ेगा।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। पुराने रिश्तों में विश्वास सुधरेगा। धन: कारोबारी के आय में सुधार होगा। धीरे‑धीरे धन की बचत बढ़ाने का समय है।

स्वास्थ्य: माता को पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं; खाने में हल्का भोजन दें। उपाय: माता‑पिता की सेवा करके उनके चरण छुकर आशीर्वाद लें।

मिथुन Gemini करियर: आज कार्य को लेकर विचारों में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी; योजनाएं समय पर लागू करें।

लव: सिंगल जातक प्रेमी से मिलन का अवसर पा सकते हैं; रिश्तों में संतुलन बनाकर चलें। धन: खर्च बढ़ सकते हैं; लक्जरी से बचकर चलें।

स्वास्थ्य: स्वयं को मानसिक तनाव हो सकता है; ध्यान और योग से राहत मिलेगी। उपाय: आज हनुमान चालीसा पाठ करें।

कर्क Cancer करियर: कुछ प्रोजेक्ट्स पर पुनर्विचार कर सकते हैं; सफलता हेतु धैर्य बनाए रखें।

लव: साथी के साथ समय बिताने से बातचीत बढ़ेगी; भावनाएं खुलकर साझा करें। धन: आज निवेश में सावधानी बरतें। कर्ज या देनदारी नज़रअंदाज़ न करें।

स्वास्थ्य: अपनी इम्युनिटी बढ़ाने पर ध्यान दें; फल या सब्ज़ियों का सेवन करें। उपाय: आज शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं।

सिंह Leo करियर: कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने के मौके मिलेंगे। अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से पेश करने सफलता हासिल होगी।

लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा; साथी के साथ रोमांचक व्यवहार रखें। धन: आज सक्रिय आर्थिक स्थिति बनी रहेगी। निवेश बुद्धिमानी से करें।

स्वास्थ्य: आज हेल्थ का ध्यान रखें; तला‑भुना कम खाएं। उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या Virgo करियर: नौकरी में विस्तार व जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कारोबार में व्यवस्था और अनुशासन से काम बनेगा।

लव: प्रेम रिश्तों में स्पष्ट बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी। धन: बचत और खर्चों को संतुलित करें। अभी धन निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: पेट या पाचन तंत्र की देखभाल करें। उपाय: तुलसी दल अपने पास रखें। तुला Libra

करियर: कारोबार में साझेदारी वाले कार्यों में लाभ; कार्यक्षेत्र में संतुलित निर्णय करें।

लव: किसी को भेंट देकर खुशी मिलेगी। सौहार्द्रपूर्ण संबंध बनेंगे। धन: अनावश्यक उधार लेने से बचें। आय-व्यय का संतुलन बनाकर चलें।

वृश्चिक Scorpio करियर: कार्यस्थल पर चुनौतियों पर काबू पाने की क्षमता बनी रहेगी। संकट के समय दृढ़ता दिखाएं।

लव: प्रेम भावनाएं गहरी होंगी; प्रेमी भरोसा तोड़ने से बचें। धन: कारोबार में मुनाफा मिलेगा। धन का व्यय बढ़ सकता है। बजट बनाकर कार्य करें।

स्वास्थ्य: अचानक मानसिक दबाव बढ़ सकता है। ध्यान या सूर्य नमस्कार करें। उपाय: शिव मंत्र जाप करें।

धनु: Sagittarius करियर: कारोबारियों को नई योजनाओं में हाथ डालने के लिए अच्छा दिन। व्यापारिक यात्रा की संभावना।

लव: प्रेम जीवन में नए संबंध संभव। पुराने साथियों से संवाद बेहतर बनाकर रखना होगा। धन: यात्रा या शिक्षा क्षेत्र में खर्च की संभावना। बजट बनाकर खर्च करें।

स्वास्थ्य: आज आप जोड़ों व पीठ दर्द से सावधान रहें। हल्का व्यायाम लाभदायक रहेगा। उपाय: श्र‍ीमद्‍भगवद्गीता का पाठ करें।

मकर Capricorn करियर: कार्यस्थल पर मेहनत को सराहना होगी; लेकिन अत्याधिक थकान से बचें।

लव: रोमांस को लेकर पारिवारिक संबंध मधुर होंगे। परिवार के माहौल में शांति बनी रहेगी। धन: आज आय स्थिर रहेगी, पुराने कर्जों का निपटारा करेंगे।

स्वास्थ्य: सेहत संबंधी परेशानियां हो सकती हैं; हल्का काम करें। उपाय: धार्मिक स्थल पर मिट्टी के दीपक जलाएं।

कुम्भ Aquarius करियर: कार्यस्थल पर आपके अनूठे विचारों को स्वीकार किया जाएगा। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।

लव: किसी की दोस्ती से नवीन प्यार की शुरुआत हो सकती है। धन: धन निवेश की योजनाओं की समीक्षा करें; कारोबार में साझेदारी से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: शारिरीक ऊर्जा के स्तर में उतार‑चढ़ाव बनी रहेगी। समय निकाल कर आराम लें। उपाय: पानी से जुड़ी चीजों से पूजन करें।

मीन Pisces करियर: आज आपको रचनात्मक कामों से सफलता मिल सकती है। लेखन कार्य में ध्यान लगेगा।

लव: प्रेमियों के बीच संवेदनशीलता बढ़ेगी। साथी की भावनाओं का ध्यान रखें। धन: कारोबार में आय साधारण रहेगी; लेकिन छोटे‑मोटे लाभ हो सकते है।