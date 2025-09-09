Rahu Gochar 2025: 10 साल बाद राहु का खुद के नक्षत्र में होगा प्रवेश, 3 राशियों के लिए अति शुभ

Rahu Transit 2025: राहु को मायाजाल, छल-कपट राजनीति, नशा, भ्रम और आधुनिक तकनीक का कारक माना जाता है। यह ग्रह जातक को जीतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है उससे कहीं अधि नीचे भी गिराने की क्षमता रखता है। यदि बृहस्पति का साथ नहीं है तो इंसान को यह गहरे संकट में डाल देता है। वर्तमान में यह ग्रह शनि की कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। इस साल राहु ग्रह पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से निकलकर 23 नवंबर को करीब 10 साल बाद शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा जो कि उसका खुद का नक्षत्र है। यहां यह 2 अगस्त 2026 तक रहेगा। इस दौरान 3 राशियों को यह मालामाल कर देगा।

1. मिथुन राशि: आपके लिए में राहु का शतभिषा नक्षत्र में गोचर कई क्षेत्रों में शुभ और लाभकारी प्रभाव देगा। खासकर नौकरी में चल रही परेशानी को दूर करके यह सकारात्मक परिणाम देगा। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। यदि आप कारोबारी हैं तो पूर्व में की गई मेहनत रंग लाएगी और मुनाफा कमाने का अवसर मिलेगा। लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे। धन संबंधी समस्या दूर होकर धन लाभ होगा। कुछ जातकों को पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना भी है। मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी और आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा।

2. कर्क राशि: आपके लिए राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करना कई तरह के शुभ फल लेकर आएगा। कार्य स्थल पर आपके प्रयासों की सराहना होगी और उन्नति के रास्ते खुलेंगे। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी के चलते आप वह कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। कारोबारी हैं तो नई ऊंचाइयां हासिल होंगी। समाज और परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कई जातकों के लिए यह समय यात्रा का भी संकेत दे रहा है, जो लाभकारी और सुखद अनुभव देने वाली होगी।

3. कुंभ राशि: राहु आपकी ही राशि में विराजमान हैं और अब जब यह शतभिषा मे प्रवेश करेगा तो यह समय और भी शानदार रहने वाला है। आपकी दिक्कतें समाप्त होगी। आर्थिक रूप से आप सक्षम बनोगे। आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे और आपकी मेहनत का पूरा-पूरा फल मिलेगा। कारोबारी हैं तो आपकी योजनाएं सफल होंगी। नए स्रोतों से धन प्राप्त होगा और पुरानी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। सफलता आपके कदम चूमेगी।

नोट: तीनों राशियों को राहु के इस गोचर का लाभ तब ही मिल पाएगा जबकि आप शनि के मंदे कार्य नहीं करते होंगे तो। अन्यथा लाभ की कोई गारंटी नहीं।