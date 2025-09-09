Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (9 सितंबर, 2025)
दैनिक राशिफल: 9 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 09 September 2025 : करियर: आज आपके काम की सराहना होगी। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से सफलता मिलेगी।
लव: पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध और भी मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके काम आसान होंगे।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है।
धन: वित्तीय लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। निवेश से फायदा होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन दान करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से उनका समाधान कर लेंगे।
लव: रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए धैर्य रखें।
धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: गाय को हरी घास और रोटी खिलाएं।
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर किसी वाद-विवाद में न पड़ें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।
लव: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ी गिरावट आ सकती है, सावधानी बरतें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
सिंह (Leo)
करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं।
कन्या (Virgo)
करियर: आपकी मेहनत रंग लाएगी और काम में सफलता मिलेगी।
लव: परिवार में किसी बात पर बहस हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें।
धन: पैसों के मामले में सतर्क रहें।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, खानपान का ध्यान रखें।
उपाय: श्रीगणेश जी की पूजा करें।
तुला (Libra)
करियर: कार्यस्थल पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उनका समाधान कर लेंगे।
लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। प्रेमियों हेतु समय शुभ।
धन: कारोबार से अचानक धन लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: खुद तथा पिता की सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र के सबसे कठिन काम में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कारोबार बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
धनु (Sagittarius)
करियर: आज कारोबार या काम के सिलसिले में यात्रा का योग बन सकता है।
लव: परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। पार्टनर के साथ रोमांटिक ट्रैवल प्लान करेंगे।
धन: धन की आवक बढ़ने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: माता की सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: पीली वस्तु का दान करें।
मकर (Capricorn)
करियर: आज आप महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे। करियर में लाभ होगा।
लव: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।
धन: व्यापार से धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: घर में सभी की सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: शनिदेव की पूजा करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: आज करियर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। जिससे तनाव में वृद्धि होगी।
लव: परिवार और माता के मामलों में चिंता हो सकती है।
धन: धन की कमी महसूस होगी, अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें।
उपाय: राहु और शनि के मंत्रों का जाप करें।
मीन (Pisces)
करियर: व्यापार तथा नौकरीपेशा को काम में सफलता मिलेगी।
लव: भाई-बहनों के साथ पारिवारिक चर्चा का आयोजन होगा।
धन: धंधे से आर्थिक लाभ होगा।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी बनी रहेगी। मन प्रसन्न होगा।