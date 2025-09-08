Festival Posters

09 September Birthday: आपको 9 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (18:28 IST)
09 September Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 9 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Shradh Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में द्वितीया का श्राद्ध किस मुहूर्त में कैसे करें?
 
आपका जन्मदिन: 9 सितंबर
अंक ज्योतिष का सबसे आखरी मूलांक है नौ। आपके जन्मदिन की संख्या भी नौ है। यह मूलांक भूमि पुत्र मंगल के अधिकार में रहता है। आप बेहद साहसी हैं। आपके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की तीव्रता पाई जाती है। आप सही मायनो में उत्साह और साहस के प्रतीक हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। अत: आप में स्वाभाविक रूप से नेतृत्त्व की क्षमता पाई जाती है। लेकिन आपको बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। मंगल के मूलांक वाले चालाक और चंचल भी होते हैं। आपको लड़ाई-झगड़ों में भी विशेष आनंद आता है। आपको विचित्र साहसिक व्यक्ति कहा जा सकता है।ALSO READ: 9 September 2025: 9 सितंबर 2025 को रहें सावधान: ज्योतिषीय योग और दुर्घटना का खतरा, यात्रा टालें
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 9, 18, 27
 
शुभ अंक : 1, 2, 5, 9, 27, 72
 
शुभ वर्ष : 2027, 2036, 2045
 
ईष्टदेव : हनुमान जी, मां दुर्गा।
 
शुभ रंग : लाल, केसरिया, पीला
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी। अपनी शक्ति का सदुपयोग कर प्रगति की और अग्रसर होंगे। 
 
परिवार और रिलेशन: पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। मित्रों स्वजनों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी।
 
महत्वपूर्ण कार्य: आज कई योजनाओं में सफलता मिलेगी। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि संभव है। राजनैतिक व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकते हैं। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। 
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
अंकित तिवारी (Ankit Tiwari) - भारतीय पार्श्व गायक और संगीतकार।
 
अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) - भारतीय अभिनेता।
 
लियो टॉल्स्टॉय (Leo Tolstoy) - रूसी लेखक।
 
एडम सैंडलर (Adam Sandler) - अमेरिकी अभिनेता और हास्य कलाकार।
 
ह्यू ग्रांट (Hugh Grant) - ब्रिटिश अभिनेता।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: चंद्र ग्रहण का असर: हाल ही में हुए चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों को कैसे दूर करें

