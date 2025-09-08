Dharma Sangrah

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 9 सितंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

हमें फॉलो करें Today Shubh Muhurat 09 September 2025
webdunia

पं. हेमन्त रिछारिया
, सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (18:05 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
09 September 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 9 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Shradh Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में द्वितीया का श्राद्ध किस मुहूर्त में कैसे करें?
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 9 सितंबर, 2025, मंगलवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-आश्विन
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-शरद
 
वार-मंगलवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-द्वितीया
 
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-उत्तराभाद्रपद
 
योग (सूर्योदयकालीन)-गण्ड
 
करण (सूर्योदयकालीन)-तैतिल
 
लग्न (सूर्योदयकालीन)-सिंह
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय-10:46 से 1:55, 3:30 5:05 तक
 
राहुकाल (अशुभ समय): 
 
दोप. 3:00 से 4:30 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
चन्द्र स्थिति-मीन
 
दिशा शूल-ईशान 
 
योगिनी वास-उत्तर
 
गुरु तारा-उदित
 
शुक्र तारा-उदित
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ अं अंगारकाय नम:।
 
आज का उपाय-हनुमान मन्दिर में मसूर की दाल चढ़ाएं।
 
वनस्पति तंत्र उपाय- खैर के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
विशेष: मूल प्रारंभ/सर्वार्थसिद्धि योग/भद्रा/द्वितीया श्राद्ध
 
यात्रा शकुन-दलिया का सेवन कर यात्रा पर निकलें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
ALSO READ: चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए?

