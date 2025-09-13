Festival Posters

Weekly Horoscope September 2025: 12 राशियों का हाल, इस हफ्ते किसकी चमकेगी किस्मत?

पं. प्रेमकुमार शर्मा
, शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (17:10 IST)
Weekly Horoscope 2025: इस बार सितंबर महीने का नया हफ्ता 15 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह 21 सितंबर तक जारी रहेगा। इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा और निवेश से जुड़ी समग्र जानकारी आइए यहां जानते हैं...ALSO READ: shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में अष्टमी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां
 
(साप्ताहिक राशिफल : 15 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक)
 
मेष (21 मार्च - 20 अप्रैल)
कामकाज सामान्य रह सकता है, जिससे अपनी क्षमताओं को निखारने का समय मिलेगा। पैसों में छोटी गलतियां खर्चों की समीक्षा करने को प्रेरित करेंगी। घर-परिवार में तनाव हो सकता है, इसलिए ज्यादा सुनें और कम प्रतिक्रिया दें। अकेले यात्रा या ध्यान से मानसिक सुकून मिलेगा। रिश्तों में आत्मचिंतन टकराव से बेहतर होगा। विद्यार्थी स्क्रीन टाइम कम करके ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। संपत्ति सुधार की योजनाएं आसानी से आगे बढ़ेंगी। पर्याप्त नींद लेने से रिकवरी तेज होगी। 
शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: पीच
 
वृषभ (21 अप्रैल - 20 मई)
यह सप्ताह नई ऊर्जा लेकर आएगा जिसे आप रचनात्मक कामों में लगा पाएंगे। पैसों का प्रवाह थोड़ा अस्थिर हो सकता है, इसलिए खर्चों पर नजर रखें। कार्यक्षेत्र में उपलब्धि और सम्मान की संभावना है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। प्रेम जीवन में दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन साथी को समझने की कोशिश करें। लंबी यात्रा सुचारू रहेगी और फायदा देगी। पढ़ाई संतोषजनक रहेगी। संपत्ति विवादों में कानूनी जीत से राहत मिलेगी।
शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: सफेद
 
मिथुन (21 मई - 21 जून)
नई प्रेरणा से आप व्यायाम या स्वास्थ्य दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। कामकाज में व्यस्तता रहेगी, पर धैर्य से सब पूरा होगा। परिवार के साथ बातचीत पुराने मतभेद दूर करेगी। प्रेम जीवन में स्पष्टता लाने के लिए धैर्य जरूरी होगा। योजनाबद्ध यात्रा टल सकती है, इसलिए लचीला रवैया रखें। घर का नवीनीकरण उत्साह देगा। काम और निजी जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखें।
शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: हल्का गुलाबी
 
कर्क (22 जून - 22 जुलाई)
खानपान पर ध्यान दें, पाचन की परेशानी हो सकती है। लंबित आर्थिक जिम्मेदारियां धीरे-धीरे पूरी होंगी। कामकाज में नए कौशल भविष्य में लाभ देंगे। बुजुर्गों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। प्रेम संबंधों में आपसी समझ गहरी होगी। छोटी यात्रा मानसिक ताजगी देगी। संपत्ति मामलों में कागजों पर ध्यान दें। अनुभव से पढ़ाई में स्पष्टता आएगी।ALSO READ: Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 9 दिन क्या करें और क्या न करें?
शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: पीला
 
सिंह (23 जुलाई - 23 अगस्त)
योग या प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य सुधार में मदद करेगी। पुराने वित्तीय फैसले लाभ देंगे। कामकाज में महत्वपूर्ण बैठक से पहचान बढ़ेगी। घरेलू मतभेद शांत रवैये से सुलझ जाएंगे। प्रेम जीवन रोमांचक बनेगा। विदेश या लंबी यात्रा अनुभव देगी। घर लेने की योजना आगे बढ़ सकती है, पर जल्दबाजी न करें। पढ़ाई में अनुशासन से प्रगति होगी।
शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: क्रीम
 
कन्या (24 अगस्त - 23 सितंबर)
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और योजनाएं आगे बढ़ेंगी। कामकाज में आपके नेतृत्व की सराहना होगी। परिवारिक मिलन खुशी लाएगा। प्रेम संबंध धीमे चलेंगे, पर गहराई लाएंगे। अचानक यात्रा खर्च सामने आ सकता है। कीमती संपत्ति की खरीद पूरी हो सकती है। पढ़ाई में अच्छी प्रगति होगी। पुरानी तकलीफ पर ध्यान देना जरूरी है। 
शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: लाल
 
तुला (24 सितंबर - 23 अक्टूबर)
योग या ध्यान शुरू करना फायदेमंद रहेगा। कर्ज या लेन-देन में देरी निराश कर सकती है। काम की अधिकता अनुशासन सिखाएगी। परिवार के साथ समय सुकून देगा। प्रेम जीवन विश्वास से मजबूत होगा। सप्ताहांत में छोटी यात्रा राहत देगी। संपत्ति सौदे में दृढ़ता और लचीलापन जरूरी होगा। पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए ब्रेक लें।
शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: ग्रे
 
वृश्चिक (24 अक्टूबर - 22 नवंबर)
अतिरिक्त आय की संभावना है। कामकाज में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिल सकती है। परिवार से दूरी महसूस हो सकती है, पर छोटे प्रयास रिश्ते सुधारेंगे। प्रेम जीवन आकर्षण से भरा रहेगा। अचानक कार्ययात्रा हो सकती है। संपत्ति से जुड़े काम अटक सकते हैं। पढ़ाई में धीरे-धीरे स्पष्टता आएगी। आत्मविश्वास आपका सहारा रहेगा। नींद की कमी परेशानी बढ़ा सकती है, दिनचर्या सुधारें।
शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: नेवी ब्लू
 
धनु (23 नवंबर - 21 दिसंबर)
अचानक आर्थिक लाभ मिलेगा। कामकाज में समय प्रबंधन चुनौती रहेगा, तकनीक मदद करेगी। परिवार में अपनापन मिलेगा। प्रेम जीवन में दूरी महसूस हो सकती है, पर आत्मसम्मान न खोएं। विदेश यात्रा पूरी हो सकती है। संपत्ति लेन-देन तेज होगा। पढ़ाई में असमानता महसूस हो सकती है, पर सही टाइमटेबल मदद करेगा। अच्छी सेहत आपको नई दिनचर्या शुरू करने की प्रेरणा देगी।
शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: नारंगी
 
मकर (22 दिसंबर - 21 जनवरी)
सेहत ताजगी से भरी रहेगी। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और छोटे बदलाव लंबे समय का फायदा देंगे। काम की योजनाएं आसानी से पूरी होंगी। बुजुर्गों से बातचीत आत्मिक शांति देगी। प्रेम जीवन में ठंडापन हो सकता है, लेकिन स्पष्ट संवाद रिश्ते सुधार देगा। दोस्तों संग यात्रा मनोरंजक होगी। संपत्ति और लोन से जुड़े मामले आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई में लक्ष्य साफ होंगे।
शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: केसरिया
 
कुंभ (22 जनवरी - 19 फरवरी)
डिजिटल या फ्रीलांस काम से कमाई बढ़ सकती है। टीम के साथ मिलकर काम करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। घर का माहौल सामान्य रहेगा। प्रेम जीवन में विश्वास और नजदीकी बढ़ेगी। सप्ताहांत की यात्रा सुकून देगी। संपत्ति से जुड़े कामों में थोड़ी देरी हो सकती है। पढ़ाई के दौरान ज्यादा सोच ध्यान भटका सकती है, इसलिए छोटे-छोटे लक्ष्य बनाना बेहतर रहेगा।
शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: सुनहरा
 
मीन (20 फरवरी - 20 मार्च)
आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और बचत की आदत और मजबूत बनेगी। कामकाज में आपकी रणनीति सफलता दिलाएगी और आपको खास बनाएगी। घर-परिवार की अपेक्षाओं को धैर्य और समझदारी से संभालें। प्रेम जीवन सुखद और आनंदमय रहेगा। यात्रा की योजनाएं नए अवसर लेकर आएंगी। संपत्ति से जुड़े कामों में देरी हो सकती है, इसलिए शर्तों को ध्यान से पढ़ें। पढ़ाई में आपका उद्देश्य स्पष्ट रहेगा।ALSO READ: shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में नवमी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां
शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: भूरा

