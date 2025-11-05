Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 05 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, बुधवार, 5 नवंबर 2025 (07:04 IST)

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 05 November 2025 : करियर: आज कार्य में सफलता मिल सकती है, लेकिन कुछ समय की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बेहतर परिणाम के लिए मेहनत जारी रखें।

लव: प्रेम में थोड़ी दूरियां हो सकती हैं, लेकिन आपसी संवाद से स्थिति बेहतर होगी। धन: आज आर्थिक रूप से स्थिरता रहेगी, लेकिन अधिक धन खर्चों से बचें।

वृष (Taurus) करियर: कार्यक्षेत्र में थोड़ी रुकावट हो सकती है, लेकिन अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन संवाद से हल निकलेगा। धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। कुछ अप्रत्याशित खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उपाय: पशुओं को चारा खिलाएं।

मिथुन (Gemini) करियर: आज कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको नए तरीकों को अपनाना होगा। मेहनत से परिणाम आएंगे।

लव: प्रेम में नयापन आएगा, साथी से बेहतर समझ बनेगी। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। निवेश में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से सामान्य रहेंगे। ध्यान और योग से लाभ होगा। उपाय: बरगद के पेड़ की पूजा करें।

कर्क (Cancer) करियर: छात्रों को कठिनाइयों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: रिश्तों में सामंजस्य रहेगा, पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं। धन: आज आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ की स्थिति है। छोटे निवेश से फायदा हो सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम करें। उपाय: तांबे के सिक्के का उपयोग करें।

सिंह (Leo) करियर: कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी, आप जो भी काम शुरू करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त होगी।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और प्यार बढ़ेगा। पार्टनर के साथ समय बिताएं। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक शांति की आवश्यकता है। उपाय: सूर्य देव को काले तिल युक्त जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर: कार्य में धीमी प्रगति हो सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास से सफलता मिलेगी।

लव: रिश्तों में थोड़ी बहस हो सकती है, लेकिन जल्दी समाधान मिलेगा। धन: आज आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।

तुला (Libra) करियर: जो भी नया काम आप शुरू करेंगे, उसमें सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताएंगे। प्रेम संबंधों में सामंजस्य और प्यार रहेगा। धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। मानसिक शांति बनाए रखें। उपाय: पीतल के बर्तन का उपयोग करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन आप अपने मीठे बोल से हर समस्या का समाधान निकाल लेंगे।

लव: प्रेम रिश्तों में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं, लेकिन बातचीत से आप समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं।

धन: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा। धन बचत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। माता को मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान या योग का सहारा लेना होगा।

उपाय: तिल के तेल का दीपक शनि मंदिर में जलाएं। धनु (Sagittarius) करियर: करियर में कोई नया अवसर सामने आ सकता है। छात्रों को सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा। पार्टनर के साथ अपनी समझ से अच्छे पल बिताएंगे। धन: आज खर्चों पर काबू रखना जरूरी है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे, मानसिक शांति बनी रहेगी। उपाय: तुलसी के पौधे की पूजा करें। श्रीविष्णु का ध्यान करें।

मकर (Capricorn) करियर: कार्य में सफलता की संभावना है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत अधिक करना होगी। छात्रों को सफलता हेतु अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होगी।

लव: रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। साथी के साथ समय बिताएंगे। धन: आज धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन घरेलू खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: आज मानसिक रूप से हल्का तनाव हो सकता है। माता-पिता शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।

उपाय: पक्षियों हेतु दाना-पानी पेड़ के नीचे रखें। कुम्भ (Aquarius) करियर: आज अचानक कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। स्थिति को संभालने के लिए धैर्य रखेंगे तो सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में प्यार और सामंजस्य बढ़ेगा। पार्टनर के साथ समय बिताएं। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। किसी बड़े निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: परिवारजन तथा स्वयं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उपाय: माता को शहद अर्पित करें।

मीन (Pisces) करियर: कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

लव: प्रेम रिश्ते मजबूत होंगे, संबंधों में समझ बढ़ेगी। धन: कारोबारियों के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है।