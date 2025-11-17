Dharma Sangrah

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 17 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

WD Feature Desk

, सोमवार, 17 नवंबर 2025 (07:04 IST)
मेष राशि (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 17 November 2025 : करियर: नौकरी में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, विरोधी प्रबल हो सकते हैं।
लव: परिवार में आपसी प्रेम और तालमेल बढ़ेगा।
धन: अचानक लाभ के योग हैं, लेकिन जल्दबाज़ी में लिए गए निवेश से बचें। 
स्वास्थ्य: शरीर के ऊपरी हिस्से में हल्की तकलीफ हो सकती है।
उपाय: भगवान कृष्ण को माखन-मिश्री का भोग लगाएं।
 
वृषभ राशि (Taurus)
 
करियर: कर्मचारियों की लापरवाही से महत्वपूर्ण कार्यों में देरी हो सकती है, वरिष्ठों से मतभेद न करें।
लव: जीवनसाथी के लिए कोई तोहफा खरीद सकते हैं।
धन: धन, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 
स्वास्थ्य: प्राणायाम से मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: श्री गणेश चालीसा का पाठ करें।
 
मिथुन राशि (Gemini)
 
करियर:  व्यवसाय में नए निवेश के अवसर सामने आएंगे।
लव: अपने पार्टनर के साथ भावनाओं को साझा करने का अच्छा दिन है।
धन: आर्थिक मामलों में सक्रियता रहेगी और लाभ संवारने पर जोर रहेगा।
स्वास्थ्य: वाहन से जुड़ी तकनीकी खराबी से शाम को थोड़ी परेशानी हो सकती है।
उपाय: गौ माता को हरी घास खिलाएं।
 
कर्क राशि (Cancer)
 
करियर: अपनी रूटीन गतिविधियों पर विशेष ध्यान दें। जोखिम भरे प्रयासों से दूर रहें। 
लव: जीवनसाथी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। 
धन: नियमों की अनदेखी से बचें। रिश्तों पर खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या नियमित रखें।
उपाय: भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें।
 
सिंह राशि (Leo)
 
करियर: शिक्षा क्षेत्र में आगे रहेंगे और प्रभाव में वृद्धि होगी। 
लव: मित्रवर्ग के साथ हर्ष और आनंद के अवसर बनेंगे। 
धन: आर्थिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे। 
स्वास्थ्य: आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे और उत्साही रहेंगे।
उपाय: ॐ सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें।
 
कन्या राशि (Virgo)
 
करियर: आज कार्य की गति थोड़ी धीमी रहेगी। 
लव: रिश्तों को बेहतर बनाए रखें और सबको जोड़ने की कोशिश करें। 
धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। अपनी साज-संवार पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: अनावश्यक चिंता करने से बचें।
उपाय: किसी गरीब कन्या को फल दान करें।
 
तुला राशि (Libra)
 
करियर: बुद्धिमानी और कूटनीतिक ढंग से निर्णय लेने की प्रेरणा मिलेगी। 
लव: संबंधों को देखभाल और ईमानदारी से मजबूत बनाएंगे। 
धन: धन और कारोबार को लेकर शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी।
स्वास्थ्य: रहन-सहन में सुधार देखने को मिलेगा।
उपाय: देवी लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
 
करियर: आपकी राशि में बुध सार्थक बातचीत और गहरी समझ को बढ़ावा देंगे। 
लव: मौज-मस्ती और सचेत ध्यान के बीच संतुलन बनाए रखें।
धन: अचानक लाभ के योग हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश से दूर रहें।
स्वास्थ्य: आंतरिक चिंतन का सहारा लें।
उपाय: हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं।
 
धनु राशि (Sagittarius)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में साहस और उत्साह बढ़त पर रहेगा। 
लव: मित्रों और प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
धन: आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
 
करियर: पेशेवर मोर्चे पर अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे।
लव: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। निजी संबंधों में ऊर्जा बनी रहेगी।
धन: धन-संपत्ति में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: शनिदेव को नीले फूल चढ़ाएं।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
 
करियर: बड़े लोगों और निर्णय लेने वालों का छुपा हुआ सहयोग मिलेगा।
लव: सामाजिक मेलजोल बढ़ाने में रुचि लेंगे। 
धन: आर्थिक मामलों को गति मिलेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गरीबों को कंबल दान करें।
 
मीन राशि (Pisces)
 
करियर: शासन सत्ता के प्रयासों को बेहतर बनाएंगे। 
लव: परिजनों से बनाकर चलेंगे। घर में परस्पर भरोसा बढ़ेगा।
धन: अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें। पैतृक विषयों को गति मिलेगी।
स्वास्थ्य: खानपान में सुधार से स्वास्थ्य बेहतर होगा।
उपाय: केसर का तिलक लगाएं।
 

