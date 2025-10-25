Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 अक्टूबर, 2025)

लव: रिश्ते में गहराई महसूस होगी। अविश्वास की भावना से बचें। रोमांस और खुशी रहेगी।

धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। बीमा या विरासत से जुड़ा लाभ मिल सकता है।