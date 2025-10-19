Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 19 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, रविवार, 19 अक्टूबर 2025 (07:02 IST)

मेष (Aries) Rashifal 19 October 2025: करियर: आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। नरकासुर वध के प्रतीक यह दिन आपको शत्रुओं और विरोधियों पर विजय दिलाएगा।

लव: प्रेम संबंधों में जुनून और उत्साह रहेगा। अविवाहितों को किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात का मौका मिल सकता है।

धन: निवेश से संबंधित नए विचारों पर काम शुरू कर सकते हैं। धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें।

स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन अधिक उत्साह में शारीरिक थकान हो सकती है। शाम को यम दीपदान के बाद आराम करें।

वृषभ (Taurus) करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिरता और भरोसे पर लोग विश्वास करेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले वरिष्ठों से सलाह अवश्य लें।

लव: पार्टनर के साथ मिलकर घर की सजावट और त्योहार की तैयारियों में आनंद आएगा। धन: आपकी वित्तीय योजनाएं सफल होंगी। किसी पुराने निवेश से छोटा लाभ मिल सकता है। घरेलू खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: रूप चौदस के शुभ प्रभाव से त्वचा और सौंदर्य पर सकारात्मक असर होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: अभ्यंग स्नान के लिए तिल के तेल का प्रयोग करें। देवी लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं।

मिथुन (Gemini) करियर: संचार कौशल के दम पर कार्य सफल होंगे। नेटवर्किंग और नए संपर्क बनाने के लिए अच्छा दिन है, जो भविष्य में लाभ देंगे।

लव: प्रेम जीवन हल्का-फुल्का और खुशनुमा रहेगा। पार्टनर के साथ हंसी-मजाक में समय बीतेगा। धन: अप्रत्याशित रूप से छोटा-मोटा धन लाभ हो सकता है। लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखें।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे। अधिक सोचने से बचें, वरना सिरदर्द हो सकता है। उपाय: घर की सफाई के दौरान पुरानी और टूटी हुई वस्तुओं को हटा दें। शाम को यम दीया जलाना न भूलें।

कर्क (Cancer) करियर: भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

लव: पार्टनर के प्रति समर्पण बढ़ेगा। परिवार के साथ अधिक समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। धन: घर और त्योहार की खरीदारी पर अधिक खर्च होगा। आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान दें। किसी करीबी की मदद करनी पड़ सकती है।

स्वास्थ्य: भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतुलित आहार और विश्राम जरूरी है। उपाय: नरक चतुर्दशी की रात हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा।

सिंह (Leo) करियर: आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और प्रोत्साहन मिल सकता है।

लव: अपने प्रेम का खुलकर इज़हार करेंगे। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। अहंकार से बचें।

धन: कारोबार में आपकी योजनाएं सफल होंगी। रचनात्मक कार्यों या व्यवसाय में निवेश के बारे में सोच सकते हैं।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा। गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, यह स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।

उपाय: घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें। कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर अपनी दक्षता और बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करने की आदत से सफलता मिलेगी। पिछली गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में व्यावहारिक और गंभीर रहेंगे। अनावश्यक कल्पनाओं से दूर रहें। पार्टनर के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करें।

धन: धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। बचत पर ध्यान केंद्रित करें। अनावश्यक खरीदारी से बचें।

स्वास्थ्य: चिंता और अत्यधिक सोचने की आदत से तनाव हो सकता है। ध्यान और योग से राहत मिलेगी। उपाय: रूप चौदस के दिन नीम के पत्तों या कड़वे फल के रस से स्नान करें, यह पापों और नकारात्मकता को दूर करता है।

तुला (Libra) करियर: साझेदारी और टीमवर्क से बड़ा लाभ मिलेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को नए संपर्क बनाने में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में संतुलन और रोमांस बना रहेगा। विवाह की योजना बना रहे लोगों को सफलता मिल सकती है।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन के आगमन के नए स्रोत खुल सकते हैं। किसी पुराने ऋण से मुक्ति मिलेगी।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: आपका दृढ़ संकल्प और गहरी सोच आपको गुप्त शत्रुओं पर विजय दिलाएगी। रिसर्च, तकनीकी या गोपनीय कार्यों से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में गहनता और भावुकता रहेगी। पार्टनर के प्रति अपना विश्वास बनाए रखें। धन: पुराने कर्जों को चुकाने पर ध्यान दें। अचानक धन लाभ की संभावना है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: भावनात्मक रूप से शुद्धिकरण महसूस करेंगे। ध्यान और प्राणायाम सहायक होगा। उपाय: नरक चतुर्दशी को काली चौदस भी कहते हैं। इस दिन देवी काली की पूजा करें और उन्हें गुड़हल का फूल चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius) करियर: आपका आशावादी दृष्टिकोण कार्यस्थल पर नई दिशा देगा। धार्मिक या शिक्षा से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में रोमांच और नई ऊर्जा महसूस होगी। पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाएंगे।

धन: भाग्य का साथ मिलेगा। निवेश के मामलों में थोड़ी समझदारी से काम लें। धर्म-कर्म पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: सामान्य से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। लंबी सैर या यात्रा स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहेगी।

उपाय: इस दिन किसी धार्मिक स्थल पर जाकर दान करें और अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें।

मकर (Capricorn) करियर: आपकी मेहनत और अनुशासन रंग लाएगा। उच्चाधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। करियर में स्थिरता और मजबूती आएगी।

लव: प्रेम संबंधों में गंभीरता और जिम्मेदारी का भाव रहेगा। पार्टनर के साथ मिलकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं।

धन: दीर्घकालिक वित्तीय योजनाएं सफल होंगी। धन संचय करने के लिए यह एक अच्छा दिन है। स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। काम के बोझ से हल्का तनाव हो सकता है।

उपाय: अपने कार्यस्थल या पूजा घर को नरक चतुर्दशी की पूर्व संध्या पर अच्छी तरह से साफ करें और एक दीया जलाएं।

कुंभ (Aquarius) करियर: आपके रचनात्मक और नवीन विचार सफल होंगे। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से बड़ा लाभ होगा।

लव: सामाजिक मेलजोल में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। दोस्ती प्रेम में बदल सकती है।

धन: कारोबार में सामाजिक नेटवर्किंग और दोस्तों के माध्यम से वित्तीय लाभ के अवसर मिलेंगे। अप्रत्याशित खर्च भी संभव है।

स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें। उपाय: किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें। यह नरक चतुर्दशी पर शुभ फल देता है।

मीन (Pisces) करियर: आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति करियर के मामलों में सही मार्गदर्शन करेगी। गुप्त तरीके से किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में भावनात्मक बंधन गहरा होगा। पार्टनर के साथ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा हो सकती है।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, खासकर त्योहारों की खरीदारी में। अनावश्यक निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: आपको मानसिक शांति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पर्याप्त नींद लें और ध्यान करें।